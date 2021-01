São Miguel do Gostoso: um dos lugares preferidos dos famosos

São Miguel do Gostoso é uma cidade pequena, com aproximadamente 10 mil habitantes, mas que se transforma durante o verão. Graças às suas praias paradisíacas, o destino tem atraído cada vez mais turistas, entre eles muitos famosos. O período mais procurado é o réveillon, principalmente pelas festas badaladas.

Mas visitar São Miguel do Gostoso é uma boa pedida mesmo fora desta época. Localizado no litoral do Rio Grande do Norte, a pouco mais de 100 km de Natal, o destino tem praias tranquilas, um estilo mais rústico e um povo muito hospitaleiro que encanta os visitantes. Entre as celebridades que já passaram por lá estão nomes como Sasha Meneghel, os atores Rodrigo Simas e Agatha Moreira e a jornalista Fátima Bernardes.

O destino ideal para estender a canga na areia ou se esticar em uma cadeira de praia, pedir uma água de coco e relaxar sem se preocupar com o tempo.

O que fazer em São Miguel do Gostoso

Entre as muitas praias do litoral do Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso se destacou primordialmente por suas belezas incríveis e por ter cantinhos que estão entre as melhores praias desertas no Brasil.

Assim, há atrativos para quem gosta de praias mais estruturadas, com quiosques e restaurantes próximos, como também para os que preferem desbravar lugares ainda pouco explorados, em contato com a natureza. Outras sugestões do que fazer por lá:

Passear pelo centrinho

Ótimo para quem gosta de ver um pouco da vida local, conviver com moradores, é o local perfeito, com mais clima de cidade, além de ser a região com melhor infraestrutura de hospedagem, comércio e serviço. Tem um ambiente rústico, mas também badalado.

Conhecer a gastronomia

Comer os pratos típicos de um lugar é sempre uma boa forma de conhecer um pouco mais. No centrinho há diversos restaurantes e também bares de diferentes estilos, dos mais tradicionais aos mais descolados.

Andar de bugre

É uma forma de ter acesso a algumas praias. E, como passa por diversos pontos, o passeio de bugre pode ser ótimo também para ter um panorama geral de São Miguel do Gostoso. Alguns chegam a oito horas de duração, pois tem paradas para banhos de mar.

Praticar esportes

Para os esportistas, o destino é um dos preferidos para a prática de windsurfe e kitesurfe, entre outros, pois tem ventos muito favoráveis.

Por estar perto da capital, também é uma opção para aqueles que querem curtir a tranquilidade, mas sem abrir mão da proximidade com atividades mais urbanas. Mas a melhor escolha continua sendo aproveitar ao máximo o sol e o mar!

Melhores praias de São Miguel do Gostoso

O balneário de São Miguel do Gostoso conta ao todo com nove praias. Algumas das mais conhecidas são:

Praia da Xêpa

É a praia mais central. É também a região de São Miguel do Gostoso com mais opções de lazer, pois conta com bares e apresentações musicais, além de muitas lojas.

Praia Ponta do Santo Cristo

Uma praia mais urbana, para quem não quer se deslocar muito e prefere aproveitar um lugar com mais estrutura. Ótima para a prática de vela e outras modalidades esportivas.

Praia do Cardeiro

Além do mar, tem também uma lagoa, o que forma uma paisagem diferente e deslumbrante. É também uma praia mais central, de fácil acesso e, principalmente, com muito comércio próximo e boas opções de lazer.

Praia do Maceió

Outra praia que está entre as mais famosas de São Miguel do Gostoso. Tem mar bem calminho e fica próxima ao centro. Conta com grande variedade de pousadas, restaurantes e bares, mas com um estilo mais rústico. No entanto, a orla não tem muita estrutura.

Praia de Tourinhos

É a mais famosa e, consequentemente, a mais frequentada. Esta praia de São Miguel do Gostoso conta com um belo cenário, com dunas de pedras e o melhor lugar para ver o pôr do sol. Mas fica um pouco distante da parte central e o acesso é feito de bugre ou quadriciclo.

Praia Arraial do Marco

Fica um pouco mais distante do centro, depois da praia de Tourinhos, mas vale uma visita. Por ser mais isolada, é também menos frequentada. Isso ajuda a manter o cenário preservado. Mas há algumas barracas e restaurantes para atender aos turistas. O acesso pode ser feito de bugre, quadriciclo ou de cavalo.

Quanto custa viajar para São Miguel do Gostoso?

O preço de uma viagem para São Miguel do Gostoso vai depender de diversos fatores. Principalmente o estilo de hospedagem, a localização, os tipos de passeios que cada um pretende fazer e a época escolhida – alta ou baixa temporada. Dependendo das escolhas, é possível até mesmo economizar nas férias e fazer uma viagem mais em conta.

Uma passagem aérea de São Paulo para Natal custa, em média, a partir de R$ 950,00 (ida e volta). De Natal é preciso pegar um transfer, pois é a melhor forma de chegar ao destino. O preço fica em torno de R$ 250,00 (para até quatro pessoas).

A hospedagem em uma pousada simples pode sair a partir de R$ 200,00 a diária para duas pessoas, com café da manhã incluído. Mas há também opções com diárias acima de R$ 600,00.

A alimentação é mais um fator que vai depender do gosto e do estilo de cada pessoa. Há uma boa variedade de restaurantes, para almoço jantar ou lanche, com opções para todos os bolsos.

O mais importante para quem deseja visitar São Miguel do Gostoso é fazer um bom planejamento, listar o que pretende fazer, dentro do que cabe em cada orçamento, e aproveitar o paraíso!