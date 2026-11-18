Quem está na roça de A Fazenda 18: acompanhe a 9ª formação
Veja quem está na berlinda rural
Na noite desta terça-feira, 17 de novembro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a nona roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
Fran indicou Alfredo, enquanto Thaíde foi o mais votado. Ana sobrou no resta um, enquanto Lucas foi puxado da Baia por Thaíde. No entanto, graças ao poder do lampião, o cantor saiu da berlinda e colocou Darlin.
Ana votou em Thaíde.
Serginho votou em Thaíde
Tina votou em Thaíde
Alfredo votou em Thaíde.
Ariela votou em Thaíde
Eduarda votou em Thaíde.
Thaíde votou em Ana
Darlin votou em Thaíde.
Maíra votou em Thaíde
Daniel Erthal votou em Tina.
Lucas votou em Sergio
Mayk votou em Thaíde
Renata votou em Tina
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 18 de novembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 19 de novembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.