Prova de fogo: veja o Poder da Chama Vermelha que Renata pode escolher

Prova de fogo: veja o Poder da Chama Vermelha que Renata pode escolher

O público escolheu o Poder da Chama Vermelha que será utilizado na próxima formação da Roça de A Fazenda 18. A decisão foi anunciada pela Record neste domingo (15), após votação realizada no portal R7.

A nona Prova de Fogo de A Fazenda 18 foi disputada neste domingo (15). Renata Del Bianco venceu a competição e conquistou o Lampião do Poder, que reúne as chamas Amarela e Vermelha. Na disputa final, Renata superou Daniel Erthal e garantiu o direito de utilizar um dos poderes na formação da Roça. O conteúdo da Chama Vermelha já foi escolhido pelo público, enquanto o pergaminho amarelo terá seu comando conhecido posteriormente.

Poder da Chama Vermelha de A Fazenda 18

O comando escolhido pelo público foi a opção A, com a seguinte determinação: “Hoje, o Veto da Prova do Fazendeiro será diferente. Escolha dois roceiros. Uma nova votação cara a cara definirá qual deles será vetado da Prova”.

A opção vencedora determina uma mudança no veto da Prova do Fazendeiro. De acordo com o comando escolhido, o dono do Lampião deverá selecionar dois participantes que estiverem na Roça. Depois, uma nova votação cara a cara decidirá qual deles ficará impedido de disputar a prova.

A decisão sobre quem será vetado da Prova do Fazendeiro ficará nas mãos dos participantes, que precisarão votar cara a cara entre os dois nomes indicados.

A formação da nona Roça está prevista para terça-feira (17), quando os participantes conhecerão os efeitos dos poderes do Lampião e definirão os novos integrantes da berlinda. A Prova do Fazendeiro será realizada na quarta-feira (18). O vencedor garante mais uma semana no reality e escapa da votação popular.

A Fazenda 18 é exibida de segunda a domingo, às 22h30, na Record.