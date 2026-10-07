A Fazenda

A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na 3ª roça

Um deles sai na quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18 Foto: Record
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Ariela Carasso, Jottapê, Renê Thristan e Thaíde estão na roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL já ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL indica que Thaíde será eliminado de A Fazenda 18. No resultado parcial da enquete, Ariela Carasso lidera com 62,87% dos votos para permanecer no programa. Renê Thristan aparece em segundo, com 21,55%, enquanto Jottapê soma 10,15%. Thaíde aparece na última posição, com 5,43%.

Com esse resultado parcial, Thaíde aparece na última posição entre os quatro participantes e, portanto, é quem corre maior risco de deixar A Fazenda 18, caso a votação oficial mantenha uma tendência semelhante.

Parcial da enquete A Fazenda 18

  • Ariela Carasso — 62,87%
  • Renê Thristan — 21,55%
  • Jottapê — 10,15%
  • Thaíde — 5,43%

É importante lembrar que a enquete não define o resultado oficial da roça. A eliminação depende exclusivamente da votação oficial do público, e os percentuais podem mudar até o encerramento da votação.

Quando é a eliminação?

A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 8 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 7 de outubro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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