A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na 3ª roça
Um deles sai na quinta-feira
Ariela Carasso, Jottapê, Renê Thristan e Thaíde estão na roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL já ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL indica que Thaíde será eliminado de A Fazenda 18. No resultado parcial da enquete, Ariela Carasso lidera com 62,87% dos votos para permanecer no programa. Renê Thristan aparece em segundo, com 21,55%, enquanto Jottapê soma 10,15%. Thaíde aparece na última posição, com 5,43%.
Com esse resultado parcial, Thaíde aparece na última posição entre os quatro participantes e, portanto, é quem corre maior risco de deixar A Fazenda 18, caso a votação oficial mantenha uma tendência semelhante.
Parcial da enquete A Fazenda 18
- Ariela Carasso — 62,87%
- Renê Thristan — 21,55%
- Jottapê — 10,15%
- Thaíde — 5,43%
É importante lembrar que a enquete não define o resultado oficial da roça. A eliminação depende exclusivamente da votação oficial do público, e os percentuais podem mudar até o encerramento da votação.
Quando é a eliminação?
A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 8 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 7 de outubro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.