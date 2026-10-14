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A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na 4ª roça

Veja quem está perto de sair

Escrito por Anny Malagolini
enquete uol A Fazenda 18 Foto: Record TV
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Os peãos Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na quarta roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 15 de outubro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem continuar no reality. No resultado parcial da enquete, Alfredo Amaral lidera com 43.86% dos votos. Eduarda em segundo com 44.70%, enquanto Igor tem 5.62% dos votos e Renata 5,81%. Com isso, ela deve ser eliminada.

Alfredo Amaral: 43,86%

Eduarda Braum: 44,70%

Igor Monteiro: 5,62%

Renata Del Bianco: 5,81%

Alfredo foi indicado pelo Fazendeiro Jottapê, Igor recebeu os votos da casa após o Poder da Chama Vermelha, Renata foi escolhida na segunda votação e Eduarda sobrou no Resta Um, completando os quatro banquinhos da Roça.

Quando é a eliminação?

A eliminação da primeira roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 24 de setembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23 de setembro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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