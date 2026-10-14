Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a quarta formação de berlinda
Acompanhe a votação
Na noite desta terça-feira, 13 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a quarta roça da temporada. Veja quem votou em quem.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na Roça de A Fazenda. Os quatro peões foram parar na berlinda após uma noite de votação marcada por empate, poderes especiais e uma nova regra para mandar os participantes considerados plantas para a disputa pela permanência no reality show. A Prova do Fazendeiro será realizada nesta quarta-feira (14).
A formação da Roça começou com Mayke, que ficou com o Poder da Chama Amarela e entregou o Vermelho para Darlin. Com o poder, Mayke escolheu a imunidade do Resta Um, em vez da indicação do Fazendeiro.
Na sequência, o Fazendeiro Jottapê indicou Alfredo diretamente para a Roça. Ele justificou a decisão citando desentendimentos com o peão e acusações envolvendo Thaíde, seu aliado.
Na votação cara a cara, Tina e Igor terminaram empatados, com 11 votos cada. Darlin, então, leu o Poder da Chama Vermelha, que permitia transferir todos os votos de um participante para outro que tivesse recebido pelo menos um voto. A última vaga foi definida pelo Resta Um. Durante a dinâmica, os participantes salvaram seus aliados até Eduarda sobrar e ocupar o quarto banquinho da Roça. Com a formação concluída, Alfredo, Igor, Renata e Eduarda ficaram na berlinda de A Fazenda.
Confira quem votou em quem:
Fran votou em Tina;
Daniel votou em Tina;
Giovanna votou em Tina;
Lucas votou em Tina;
Eduarda votou em Igor;
Mayk votou em Igor;
Renata votou em Tina;
Igor votou em Tina;
Catherine votou em Tina;
Alfredo votou em Igor;
Mônica votou em Tina;
Jônatas votou em Igor;
Darlin votou em Igor;
Murilo votou em Tina;
Maíra votou em Igor;
Gabriel votou em Igor;
Tina votou em Igor;
Serginho votou em Igor;
Ariela votou em Igor;
Thaíde votou em Tina;
Rikardo votou em Tina.
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 14 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.