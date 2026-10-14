A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a quarta formação de berlinda

Acompanhe a votação

Escrito por Anny Malagolini
Quem está na roça de A Fazenda 18 Foto: Record TV
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Na noite desta terça-feira, 13 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a quarta roça da temporada. Veja quem votou em quem.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na Roça de A Fazenda. Os quatro peões foram parar na berlinda após uma noite de votação marcada por empate, poderes especiais e uma nova regra para mandar os participantes considerados plantas para a disputa pela permanência no reality show. A Prova do Fazendeiro será realizada nesta quarta-feira (14).

A formação da Roça começou com Mayke, que ficou com o Poder da Chama Amarela e entregou o Vermelho para Darlin. Com o poder, Mayke escolheu a imunidade do Resta Um, em vez da indicação do Fazendeiro.

Na sequência, o Fazendeiro Jottapê indicou Alfredo diretamente para a Roça. Ele justificou a decisão citando desentendimentos com o peão e acusações envolvendo Thaíde, seu aliado.

Na votação cara a cara, Tina e Igor terminaram empatados, com 11 votos cada. Darlin, então, leu o Poder da Chama Vermelha, que permitia transferir todos os votos de um participante para outro que tivesse recebido pelo menos um voto. A última vaga foi definida pelo Resta Um. Durante a dinâmica, os participantes salvaram seus aliados até Eduarda sobrar e ocupar o quarto banquinho da Roça. Com a formação concluída, Alfredo, Igor, Renata e Eduarda ficaram na berlinda de A Fazenda.

Confira quem votou em quem:

Fran votou em Tina;

Daniel votou em Tina;

Giovanna votou em Tina;

Lucas votou em Tina;

Eduarda votou em Igor;

Mayk votou em Igor;

Renata votou em Tina;

Igor votou em Tina;

Catherine votou em Tina;

Alfredo votou em Igor;

Mônica votou em Tina;

Jônatas votou em Igor;

Darlin votou em Igor;

Murilo votou em Tina;

Maíra votou em Igor;

Gabriel votou em Igor;

Tina votou em Igor;

Serginho votou em Igor;

Ariela votou em Igor;

Thaíde votou em Tina;

Rikardo votou em Tina.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 14 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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