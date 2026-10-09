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A Fazenda 18 tem festa com Patrulha do Samba e tema inspirado em Las Vegas nesta sexta

Programa começa às 22h30

Escrito por Anny Malagolini
Como será a festa de A Fazenda 18 hoje Record TV
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Os peões de A Fazenda 18 vão curtir uma noite de música, luxo e diversão nesta sexta-feira (9). A festa da semana terá show do grupo Patrulha do Samba, que promete colocar os participantes para dançar ao som de seus sucessos.

Com o tema Las Vegas, a decoração vai transformar o espaço em um cenário inspirado na cidade americana conhecida pelos cassinos, pelas luzes e pela vida noturna. A proposta é misturar glamour, suspense e o clima dos filmes de espionagem.

Como será a festa de A Fazenda 18 hoje?

A balada terá uma ambientação inspirada em missões secretas e operações de alto risco, com referências ao universo dos agentes secretos. O visual dos participantes também vai acompanhar a proposta da noite.

Os figurinos incluem smokings, gravatas-borboleta, vestidos longos, joias, luvas, relógios e outros acessórios elegantes. A ideia é criar uma atmosfera sofisticada, como se os peões estivessem envolvidos em uma missão milionária em Las Vegas.

A trilha sonora ficará por conta do Patrulha do Samba, responsável por animar a festa e embalar a noite dos participantes.

A programação desta sexta-feira (9) começa às 22h30, no RecordPlus, com transmissão de um trecho da festa ao vivo durante o programa. Quem quiser acompanhar os acontecimentos da sede em tempo real também poderá acessar as câmeras disponíveis na plataforma de streaming.

Já os melhores momentos da balada serão exibidos neste sábado (10), a partir das 22h30, na Record.

Onde assistir o reality show ao vivo?

A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na Record. Para acompanhar a rotina dos participantes além dos trechos exibidos na televisão, o público pode assinar o RecordPlus, que disponibiliza câmeras com transmissão 24 horas.

A festa com o tema Las Vegas promete movimentar a sede nesta sexta-feira, com música ao vivo, figurinos elegantes e uma decoração inspirada no universo dos cassinos.

Meta descrição SEO: A Fazenda 18 tem festa com tema Las Vegas nesta sexta (9), show do Patrulha do Samba e transmissão no RecordPlus. Veja horários e onde assistir.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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