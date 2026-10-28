A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na sexta roça
Acompanhe as porcentagens
Os peãos Darlin, Giovanna, Ana Bruna e Maíra estão na sexta roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 29 de outubro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve se tornar fazendeira. No resultado parcial da enquete, Maíra Charken lidera a preferência do público com 75%. Ana Bruna vem em seguida com 18,75, enquanto Darlin está na lanterna com 6,25%. Giovanna não consta na enquete por ter sido vetada da prova.
1 – Maíra Charken: 75%
2 – Ana Bruna Ávila: 18,75%
3 – Darlin Ferrattry: 6,25%
Quando é a eliminação?
A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 29 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 28. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.