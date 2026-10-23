Quem saiu de A Fazenda 18 hoje: Catherine é eliminada; veja porcentagem

Quem saiu de A Fazenda 18 hoje: Catherine é eliminada; veja porcentagem

Catherine Bascoy foi a quinta eliminada de A Fazenda 18. Nesta quinta-feira, 22 de outubro, a peoa levou a pior em disputa com Gabriel Torres e Tina Calamba. A eliminação foi anunciada por Adriane Galisteu durante a edição ao vivo do programa. Os três participantes disputavam a preferência dos telespectadores, que precisavam votar em quem gostariam de manter na competição.

Qual foi a porcentagem da eliminação de Catherine em A Fazenda 18?

Catherine Bascoy recebeu 13,98% dos votos para permanecer no programa e acabou eliminada na quinta Roça de A Fazenda 18. Com a saída de Catherine, Gabriel e Tina seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

A votação oficial foi realizada no portal R7, da Record, e definiu quem continuaria no confinamento. O participante com a menor porcentagem de votos para permanecer no jogo deixou a competição.

A formação da quinta Roça começou na terça-feira, 20 de outubro. Catherine foi indicada diretamente pelo então Fazendeiro Alfredo Amaral. Tina Calamba recebeu a maior quantidade de votos dos participantes da sede, enquanto Gabriel Torres acabou na berlinda após a dinâmica do Resta Um.

Na quarta-feira, 21 de outubro, os roceiros disputaram a Prova do Fazendeiro. Thaíde venceu o desafio, conquistou o chapéu e escapou da eliminação. Com isso, Catherine, Gabriel e Tina permaneceram na disputa pelos votos do público.

A berlinda movimentou os fãs do reality, que precisaram escolher qual dos três participantes deveria continuar na disputa pelo prêmio milionário.

A Fazenda 18 é exibida pela Record, com apresentação de Adriane Galisteu. O programa também pode ser acompanhado pelo streaming RecordPlus, conforme as opções de acesso disponíveis na plataforma.