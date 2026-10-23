Enquete A Fazenda 2026: quem sai hoje da 5ª Roça hoje

Enquete A Fazenda 2026: quem sai hoje da 5ª Roça hoje

A quinta Roça de A Fazenda 18 pode terminar com a eliminação de Catherine Bascoy nesta quinta-feira, 22 de outubro. Na parcial da enquete UOL, a influenciadora aparece com o menor percentual de votos para permanecer no reality show da Record, atrás de Tina Calamba e Gabriel Torres. A votação ainda está aberta, e o resultado oficial será anunciado durante o programa ao vivo.

Enquete UOL A Fazenda 2026

A enquete do UOL pergunta quem o público quer que continue na quinta Roça de A Fazenda 2026. Na parcial apresentada na imagem, com 39.284 votos computados, Tina Calamba lidera a preferência dos internautas, enquanto Catherine Bascoy aparece na última posição.

Confira os percentuais:

Tina Calamba: 39,74% dos votos;

Gabriel Torres: 34,04%;

Catherine Bascoy: 26,22%.

Como a votação pergunta quem deve ficar no programa, Catherine é, neste levantamento, a participante com maior risco de eliminação. A influenciadora tem 7,82 pontos percentuais a menos que Gabriel Torres e 13,52 pontos percentuais de diferença em relação a Tina.

O resultado, porém, representa apenas a opinião dos participantes da enquete. A votação não tem caráter científico e não interfere na decisão oficial do reality.

Como foi formada a 5ª Roça de A Fazenda 18?

A quinta berlinda da temporada começou a ser definida na terça-feira (20), quando o fazendeiro Alfredo Amaral indicou Catherine Bascoy diretamente para a Roça.

Na votação da sede, Tina Calamba recebeu o maior número de votos dos colegas e também acabou na berlinda. A formação seguiu com as dinâmicas envolvendo os poderes do lampião e a escolha de participantes da Baia, até que Gabriel Torres ocupou uma das vagas após sobrar no Resta Um.

Na quarta-feira (21), Catherine, Gabriel e Thaíde disputaram a Prova do Fazendeiro. Thaíde venceu a competição, conquistou o chapéu e escapou da eliminação. Com isso, Catherine, Gabriel e Tina ficaram definitivamente na disputa pela permanência no programa.

Agora, os três dependem do voto popular para continuar na corrida pelo prêmio da temporada.

Como votar em A Fazenda 18 pelo R7?

A votação oficial de A Fazenda 18 é realizada no portal R7, da Record. Para participar, o telespectador deve acessar a página do reality, localizar a votação da quinta Roça e escolher o participante que deseja salvar.

Depois de seguir as etapas de verificação indicadas pelo site, basta confirmar o voto. É importante conferir se a votação continua aberta antes de participar.

Diferentemente das enquetes de portais de entretenimento, que servem como termômetro da preferência dos internautas, é a votação oficial do R7 que define quem permanece e quem deixa o reality show.