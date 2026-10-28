Quem está na roça de A Fazenda 18: confira a 6ª formação
Acompanhe votação
Na noite desta terça-feira, 27 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a sexta roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
O fazendeiro Thaíde indicou Darlin. Giovanna foi a mais votada e puxou Maíra. Ana Bruna completa a roça após dinâmica do resta um.
Confira quem votou em quem:
Ana Bruna votou em Giovanna;
Mônica votou em Ariela;
Duda votou em Giovanna;
Murilo votou em Ariela;
Maíra votou em Giovanna;
Daniel votou em Ariela;
Mayk votou em Giovanna;
Fran votou em Ariela;
Ariela votou em Giovanna;
Renata votou em Ariela;
Alfredo votou em Giovanna;
Giovanna votou em Ariela;
Darlin votou em Giovanna;
Rikardo votou em Ariela;
Tina votou em Giovanna;
Lucas votou em Giovanna;
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 28 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 29 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.