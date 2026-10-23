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Gabriel desiste de A Fazenda 18; reality tem terceira saída em uma semana

Terceira desistência do reality

Escrito por Anny Malagolini
Gabriel desiste de A Fazenda 18
Record TV
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Gabriel desistiu de A Fazenda 18 nesta sexta-feira, 23 de outubro, um dia depois de voltar da Roça. O participante havia disputado a permanência no reality show da Record com Catherine Bascoy e Tina Calamba. Catherine foi eliminada, enquanto Gabriel e Tina retornaram ao confinamento.

A desistência acontece em meio a uma sequência de saídas que movimentou o programa nos últimos dias. Caso de Gabriel, esta é a terceira vez em uma semana que um participante abandona a competição. Jottapê foi o primeiro a desistir, seguido por Jônatas Faro, que deixou o reality na quinta-feira, 22 de outubro. Agora, Gabriel encerra sua participação pouco depois de escapar da eliminação.

A decisão chama a atenção pela proximidade entre os acontecimentos. Depois de enfrentar a Roça e conseguir uma nova chance no jogo, Gabriel optou por deixar a disputa pelo prêmio.

Os participantes foram informados da saída por meio de um comunicado lido por Thaíde. A produção confirmou oficialmente que Gabriel não fazia mais parte da competição e orientou os confinados a separar os pertences dele.

“Atenção, peões. Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim”, dizia o aviso.

O anúncio surpreendeu os peões. Maíra reagiu à notícia dizendo: “O povo tá muito doido!”. Darlin também demonstrou espanto com a situação e questionou: “O que é que está acontecendo?”.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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