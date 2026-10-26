Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 6ª disputa de A Fazenda 18

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 6ª disputa de A Fazenda 18

A sexta Prova de Fogo de A Fazenda 18 aconteceu neste domingo, 25 de outubro de 2026. A disputa pelo Lampião do Poder foi exibida durante a programação da Record, sob o comando de Adriane Galisteu. A dinâmica movimentou o jogo antes da formação da sexta Roça da temporada.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 18?

Fran Almeida venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 18 neste domingo, dia 25, e conquistou o Lampião do Poder. A disputa foi realizada em equipes e teve como tema um boliche de legumes.

Confira como foi a disputa:

Equipe de Fran Almeida

Fran Almeida: capitã da equipe vencedora

Rikardo Negro: responsável por lançar o objeto durante a prova

Renata del Bianco, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Daniel Erthal, Giovanna Gold e Sérgio Hondjakoff: integrantes da equipe

Equipe de Maíra Charken

Maíra Charken: capitã da equipe derrotada

Alfredo Amaral: responsável por lançar o objeto durante a prova

Mayk Leão, Tina Calamba, Ana Bruna Avila, Eduarda Braum, Lucas Bissoli e Ariela Carasso: integrantes da equipe

A atividade exigiu coordenação e comunicação. Os participantes precisavam orientar o lançador, que ficava vendado, para derrubar os alvos fantasiados de legumes com um saleiro gigante usado como pêndulo. Vencia a equipe que concluísse o desafio no menor tempo.

Com a vitória, Fran garantiu o Lampião do Poder para a próxima formação da Roça. Já Maíra foi enviada à Baia e escolheu Lucas Bissoli, Ana Bruna Avila e Alfredo Amaral para acompanhá-la.

Poder do Lampião

O público de A Fazenda 18 escolheu o poder da Chama Vermelha que será usado na formação da sexta Roça do reality show. A opção vencedora permite substituir o quarto participante indicado à berlinda.

Confira o poder escolhido:

Chama Vermelha: troque o quarto roceiro por qualquer peão da sede ou da Baia.

A vantagem pode mudar o resultado da formação da Roça, já que o participante que receber a Chama Vermelha poderá retirar da berlinda o peão que ocupar a quarta vaga e colocar outro concorrente em seu lugar.

O poder ficará com Fran Almeida, vencedora da Prova de Fogo deste domingo (25). Ela também terá acesso à Chama Amarela, cujo conteúdo será revelado durante a formação da Roça. A dona do Lampião deverá escolher qual dos dois poderes utilizar, enquanto a outra chama será entregue a um participante de sua preferência, conforme as regras da dinâmica.

Quem vai para a Baia em A Fazenda 18?

Além do Lampião do Poder, a Prova de Fogo também interfere diretamente na formação da Baia. Na disputa deste domingo (25), Maíra Charken liderou a equipe derrotada e foi enviada para a área separada da sede.

A peoa escolheu Lucas Bissoli, Ana Bruna Avila e Alfredo Amaral para acompanhá-la. Assim, os quatro participantes ficam na Baia nesta semana.

A Baia fica em uma área separada da sede e impõe algumas restrições aos participantes. Os moradores precisam seguir regras específicas de convivência e têm acesso limitado à estrutura disponível na casa principal.

A formação da sexta Roça de A Fazenda 18 está prevista para terça-feira, 27 de outubro. Fran Almeida poderá usar o Lampião do Poder para interferir na dinâmica da votação por meio das chamas. A disputa pelo chapéu de Fazendeiro deverá ocorrer na quarta-feira, 28, enquanto a eliminação está prevista para quinta-feira, 29 de outubro.