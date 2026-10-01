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A Fazenda 18: Sérgio é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Prova era de montar quebra-cabeça

Escrito por Anny Malagolini
quem ganhou a Prova do Fazendeiro
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Sérgio Hondjakoff foi quem ganhou a nova Prova do Fazendeiro em A Fazenda 18. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 30 de setembro, em uma competição que envolvia precisão e agilidade. Adryana e Daniel participaram da disputa, enquanto Maíra já está na roça.

Prova do fazendeiro em A Fazenda 2026

Serginho venceu a Prova do Fazendeiro contra Erthal e Adryana, e é o novo Fazendeiro da semana!

Agora, o vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 1. No mesmo dia, na parte da noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (30): Prova do Fazendeiro ao vivo
Quinta-feira (1): Prova valendo imunidade
Sexta-feira (2): flash ao vivo da festa
Sábado (3): exibição dos melhores momentos da festa
Domingo (4): convivência dos peões

O fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 18 entra no ritmo normal.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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