A Fazenda 18: Sérgio é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Sérgio Hondjakoff foi quem ganhou a nova Prova do Fazendeiro em A Fazenda 18. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 30 de setembro, em uma competição que envolvia precisão e agilidade. Adryana e Daniel participaram da disputa, enquanto Maíra já está na roça.

Prova do fazendeiro em A Fazenda 2026

Serginho venceu a Prova do Fazendeiro contra Erthal e Adryana, e é o novo Fazendeiro da semana!

Agora, o vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 1. No mesmo dia, na parte da noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (30): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (1): Prova valendo imunidade

Sexta-feira (2): flash ao vivo da festa

Sábado (3): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (4): convivência dos peões

O fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 18 entra no ritmo normal.

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