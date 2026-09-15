Assistir A Fazenda 18 ao vivo: transmissão 24h

Reality show tem transmissão ao vivo e 24 horas por dia

A Fazenda 18 é exibida pela Record TV ao longo da semana, mas para alguns fãs isso ainda não é suficiente. Quem quer acompanhar os peões de perto e saber tudo o que acontece no confinamento pode recorrer à transmissão 24 horas do reality rural.

As câmeras da sede ficam disponíveis online pelo RecordPlus, plataforma de streaming da Record. Em 2026, a novidade é que, além dos seis sinais individuais da sede, o serviço terá um sinal mosaico, que permite acompanhar diferentes câmeras e ambientes ao mesmo tempo.

A Fazenda 18 ao vivo 24 horas

Para assistir A Fazenda 18 ao vivo e acompanhar as câmeras do confinamento, é preciso acessar o RecordPlus. A plataforma disponibiliza os sinais exclusivos da sede para os assinantes do plano pago.

O RecordPlus Mensal custa R$ 18,90 por mês e oferece 14 dias grátis para quem faz a primeira assinatura. Depois do período de teste, a cobrança é realizada normalmente. Também existem opções semestrais, por R$ 100,90, e anual, por R$ 189,90.

Quem quiser testar o serviço pode aproveitar o período gratuito antes da cobrança. O acesso pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo do RecordPlus.

Como assistir A Fazenda 18 ao vivo pelo site

Passo 1 – Acesse o RecordPlus e faça o cadastro. Informe os dados solicitados para criar uma conta na plataforma;

Passo 2 – Depois de criar o cadastro, escolha o plano RecordPlus que deseja contratar. O plano mensal custa R$ 18,90 e conta com 14 dias grátis para novos assinantes;

Passo 3 – Finalize a assinatura seguindo as instruções apresentadas pela plataforma. Depois disso, basta entrar na sua conta;

Passo 4 – Procure por A Fazenda 18 no RecordPlus. A plataforma disponibiliza seis sinais da sede e, nesta temporada, também conta com um sinal mosaico, que reúne diferentes câmeras e ambientes em uma mesma tela.

Assim, o público pode escolher qual câmera quer acompanhar ou utilizar o mosaico para conferir vários espaços do confinamento simultaneamente.

Como assistir A Fazenda 18 ao vivo pelo aplicativo

Quem prefere acompanhar o reality pelo celular ou tablet também pode usar o aplicativo do RecordPlus. O serviço permite acessar a programação da Record e os conteúdos disponíveis na plataforma diretamente pelo dispositivo móvel.

Passo 1 – Acesse a loja de aplicativos do seu celular Android ou iPhone e procure por RecordPlus. Baixe e instale o aplicativo;

Passo 2 – Abra o aplicativo e faça o cadastro ou entre com uma conta que já tenha sido criada na plataforma;

Passo 3 – Caso queira acompanhar as câmeras exclusivas de A Fazenda 18, escolha um dos planos pagos disponíveis. O RecordPlus Mensal custa R$ 18,90 e oferece 14 dias grátis na primeira assinatura;

Passo 4 – Depois de entrar na plataforma, procure por A Fazenda 18 e selecione o sinal que deseja acompanhar. Também será possível utilizar o sinal mosaico para visualizar diferentes câmeras da sede ao mesmo tempo.

A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira, 14 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu. A temporada terá 22 participantes e quatro visitantes, além de novidades na sede, como um camarim e uma área com hidromassagem.

A Fazenda 18 ao vivo de graça

Quem não quiser assinar o RecordPlus também pode acompanhar A Fazenda 18 gratuitamente pela programação da Record. O Plano Play, que é gratuito, permite assistir à transmissão simultânea da Record com a programação local de diferentes emissoras, além de conteúdos selecionados da programação e dos realities.

Na televisão aberta, o público pode acompanhar o programa diretamente pela Record TV. A estreia da 18ª temporada acontece nesta segunda-feira, 14 de setembro, às 22h45, no horário de Brasília.

Também é possível acompanhar a programação da Record ao vivo pelo RecordPlus, sem pagar, por meio do plano gratuito. O serviço oferece a transmissão simultânea da emissora e permite assistir à programação ao vivo pela internet.

Para quem deseja acompanhar o confinamento durante todo o dia, porém, é necessário contratar o plano que libera os sinais exclusivos de A Fazenda. É por meio deles que o público consegue observar a rotina dos peões fora dos momentos exibidos no programa da Record.

Adriane Galisteu segue no comando do reality rural em 2026. A nova temporada estreia em 14 de setembro e promete novidades na dinâmica e na estrutura da sede.