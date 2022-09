Adriane Galisteu A Fazenda usa presente de Ayrton Senna

Ex-namorada de Ayrton Senna, Adriane Galisteu A Fazenda relembrou um pouco do romance que viveu com o atleta nos anos 90. A famosa usou uma bota que ganhou de presente de Senna em uma viagem ao exterior no programa de quarta-feira da Record TV (28) e contou a história de como conquistou o sapato e o guarda com carinho até hoje nas redes sociais.

Adriane Galisteu A Fazenda usou uma bota especial no programa de quarta-feira. O presente de Ayrton Senna ganhou “homenagem” nos stories do Instagram e também mensagens de carinho no Twitter.

Na rede social do passarinho, Galisteu publicou uma foto ao lado do ex-namorado e outra apresentando um pouco do sapato, com a legenda: “foi um presente do meu querido e eterno Ayrton”. Já no Instagram, a apresentadora se alongou no assunto e contou a história de como a ganhou: “tenho maior amor, maior carinho por ela. Essa bota é uma bota que tem história”.

A loira revelou que tem a bota desde 1993, quando viajou com Ayrton para Hockenheim, na Alemanha. O atleta estava na Europa para uma corrida e Galisteu o acompanhava. A famosa disse que eles não costumavam passear muito durante essas viagens, porém, por se tratar de um lugar bastante diferente, resolveram conhecer a cidade.

“Vi essa bota, me apaixonei, ela estava na vitrine. E ele falou: ‘vou comprar para você’. Essa bota eu tenho o maior carinho, uso tanto. Não me desfaço por nada”, comentou Adriane Galisteu A Fazenda.

Relacionamento

Adriane Galisteu e Ayrton Senna namoraram ao longo de 1 ano e meio na década de 1990. O romance durou até a morte do atleta, que faleceu ao sofrer um acidente no dia 1 de maio de 1994.

Os dois se conheceram quando a loira era modelo. Na época, ela era uma grid girl, que são aquelas modelos que ficam tornos do carros durante os eventos. Galisteu tinha apenas 19 anos quando conheceu o piloto, ele já tinha mais de 30.

Depois do breve namoro, Galisteu se casou alguns anos mais tarde, em 1998, com Roberto Justus. A dupla se conheceu nos bastidores de um programa de televisão e o casamento durou apenas alguns meses.

Hoje, Adriane Galisteu é casada com o empresário, e amigo de longa data, Alexandre Iodice. Eles tem um filho de 12 anos de idade juntos.

