Kerline antes e depois: como era a peoa antes de A Fazenda 14

Assim como muitos famosos, Kerline Cardoso também é adepta de alguns procedimentos estéticos para dar aquela mudada no visual. A influenciadora digital de 30 anos ficou conhecida no país em 2021 ao participar do Big Brother Brasil e impressionou o público com o Kerline antes e depois, que mostra as mudanças que a peoa de A Fazenda 14 conquistou ao longo dos anos.

Kerline antes e depois

As mudanças estéticas de Kerline da ex-BBB e atual A Fazenda 2022 começaram alguns anos atrás, antes de sua fama ao participar do reality show da Globo. A jovem revelou em publicações do Instagram, em março de 2021 – pouco depois de sua eliminação do BBB 21 – que quando necessário retoca sua harmonização facial com uma profissional que a deixa confortável e foca em manter a naturalidade de seu rosto.

Na ocasião, a influencer postou algumas fotos e explicou o motivo de escolher fazer a harmonização. Ela frisou a importância da autoestima, com ou sem procedimentos.

Antes de qualquer coisa, (este procedimento estético) não é sobre padrões e estereótipos, não é sobre obter a perfeição como objetivo principal. É sobre se sentir bem e segura, é sobre se olhar no espelho ou em uma foto e se amar. Todos nós nascemos com algum tipo de assimetria e posso te garantir: está tudo bem! Está tudo bem também se amar com suas imperfeições e cicatrizes, mas bonito mesmo é fazer algo que te deixa feliz e realizada e se quiser melhorar aqui e ali também está tudo bem.

O textão foi publicado no feed da famosa e amplamente divulgado na mídia na época. Um tempo depois, a publicação foi apagada e não está mais disponível no perfil da peoa de A Fazenda 2022.

Além disso, ela já fez outros procedimentos estéticos ao longo dos últimos anos. A Dr. Michele Franca revelou – também em março de 2021 – alguns procedimentos que fez com Kerline em sua clínica de estética. A profissional contou na publicação do Instagram que Kerline tem botox, preenchimento nos lábios e rinomodelação.

Michele também aplicou um procedimento no rosto de Kerline que ajuda a estimular a produção de colágeno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Harmonização Facial / Estetica (@dramichelefranca)

Na mesma época, o cirurgião dentista Weyber Holanda mostrou no Instagram que trabalhou no clareamento dos dentes de Kerline. O profissional publicou um vídeo com o antes e depois da ex-BBB e mostrou parte do procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. WEYBER HOLANDA (@weyberholanda)

Já em agosto de 2022, a famosa mostrou nas redes sociais que realizou um procedimento estético no bumbum. Ela contou nos stories do Instagram que sempre teve dificuldade para ganhar massa muscular nos glúteos e por isso resolveu passar por uma harmonização nas nádegas, em que é injetado um produto para aumentar o volume do bumbum e melhorar o visual.

Quem é Kerline de A Fazenda 14?

Kerline é natural de Fortaleza, a capital do Ceará. A jovem ganhou o Brasil quando participou do BBB em 2021. Ela foi integrante do time dos anônimos, mas teve o azar de sair na primeira semana de programa, quando caiu em um paredão ao lado de Sarah Andrade – também anônima – e o cantor e ex-marido de Rafa Kalimann, Rodolffo Matthaus – do time do camarote.

No entanto, mesmo com o pouco tempo de reality show, Kerline acabou se dando bem. A influencer deu sorte de ter sido alvo de várias confusões na casa durante a primeira semana: como a treta com Lucas Penteado, que pensou ter uma chance de romance com a cearense, mas ficou revoltado quando percebeu que a sister não respondia a suas expectativas.

Kerline se tornou meme de vários momentos durante sua curta participação no programa e não foi esquecida pelo público, mesmo sendo a primeira eliminada. Fora da casa, ela conseguiu alavancar a carreira de influenciadora digital e começou a trabalhar com várias marcas.

Em A Fazenda 2022, Kerline já arrancou confusão no começo do programa. Além de bater boca com Bruno Tálamo, que logo foi eliminado, a peoa também arranjou confusão com Deolane.

A advogada e a ex-BBB se tornaram inimigas no jogo e a rivalidade permanece. As duas já haviam batido boca no confinamento, mas o momento que realmente fez Deolane perder a cabeça com Kerline foi quando a ex-sister citou a idade de Deolane e a chamou de “senhora”.

Confira uma das confusões das peoas de A Fazenda 2022:

