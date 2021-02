BBB21: Sarah fez TCC sobre BBB na faculdade de Publicidade

Sarah Costa Andrade, ou ‘Sarah espiã’ como é chamada carinhosamente pelos fãs, entrou no BBB21 pelo time ‘pipoca’, mas logo se destacou no programa. Com sua forma de jogar, ela já até ganhou elogios de Tiago Leifert. Mas todo seu conhecimento no jogo não é à toa. A consultora de marketing fez um TCC sobre o Big Brother Brasil e a mãe, Maria Abadia Vieira de Souza, deu detalhes sobre o assunto.

BBB21- Sarah fez TCC sobre o Big Brother

A participante o BBB21 escolheu o programa da Globo como tema do seu trabalho de conclusão de curso, o temido TCC, em 2012, quando completou sua faculdade de Publicidade e Propaganda pela FAC/UnB, universidade de Brasília.

No Twitter, o comunicador Maurício Ricardo, que já foi chargista do BBB por doze edições, teve acesso ao TCC de Sarah e compartilhou com o público a capa com o tema: “Padrões de comportamento interno e técnicas de influência para a conquista do prêmio principal no programa Big Brother BRASIL. (Uma análise das estratégias dos vitoriosos de todas as edições)”.

“É simplesmente incrível”, analisou Maurício ao compartilhar a imagem.

Mãe de Sarah fala sobre jogo da filha no BBB21

Maria Abadia Vieira de Souza, mãe de Sarah, é ex-policial militar, e revelou que pode ter influenciado o jeito da filha. “A Sarah é muito inteligente e esperta. Eu sempre a aconselhei a observar as pessoas, especialmente, a expressão corporal e facial, ambas dizem mais do que palavras”, revelou ela, à Quem.

A mãe da sister também acha divertido o apelido que a filha ganhou de ‘espiã’ no BBB21. “Acho divertido (esse apelido), mas ela não é fofoqueira. Ela está agindo assim para se proteger no jogo.”, analisou.

Segundo a mãe da consultora de Marketing, ela sempre foi apaixonada pelo programa, e estar no reality é um sonho. “O maior sonho dela era entrar no BBB, inclusive o TCC dela foi sobre o programa. Acho que perceberam que a Sarah é autêntica e não se deixará influenciar, por isso, estão colocando ela no paredão com frequência. Sarah está incomodando os adversários”, disse ela, que torce por uma final com a filha, Gilberto e Juliette.

Sarah ganha 8 milhões de seguidores

Com um mês de BBB21, Sarah se tornou um sucesso, prova disso, é que a sister alcançou 8 milhões de seguidores no Instagram. A maneira de jogar e se posicionar agradou o público, e logo na primeira semana, a loira conquistou o primeiro milhão de seguidores.

