BBB21: Rodolffo fala sobre traição no casamento com Rafa Kalimann

Rodolffo e Karol Conka levantaram antes do despertador tocar no BBB21 neste sábado (20). Os brothers decidiram ficar no gramado conversando antes de iniciar as tarefas do dia, enquanto os demais ainda dormiam. Durante o bate papo, Rafa Kalimann foi um dos assuntos.

Enquanto conversavam, o cantor sertanejo, que foi casado com Rafa por quatro anos, falou sobre o relacionamento com a influenciadora digital que esteve no BBB20. O artista deu detalhes de como foi o término e traições que cometeu com a ex-BBB.

BBB21 – Rodolffo conta que revelou traições para Rafa Kalimann

Rodolffo, do BBB21, contou que enquanto traía Rafa Kalimann “não sentia culpa”. No entanto, com o tempo, ele percebeu que estava errado e que conversaria com a ex-mulher.

“Quando eu por mim mesmo entendi que aquilo era ruim pra mim (…) eu decidi pôr um basta. Eu tive a atitude de pedir desculpa, assumir o erro e eu mesmo querer consertar. Quando eu tive essa atitude de fazer isso, tomei essa atitude, fiz o que eu fiz e a maioria dos homens que eu já troquei ideia sobre não apoiaram essa atitude”, contou ele.

O cantor revelou que levou meses para conversar com Rafa, pois sabia que isso poderia resultar no fim do casamento. “Porém eu quis ir para o tudo ou nada. Nossa história foi linda e maravilhosa. Só que, linda e maravilhosa na cabeça dela, na minha eu tinha essa perturbação. Isso tirava o meu sono, de certa forma. Não literalmente, mas me incomodava.

Karol Conka diz que achou ‘chique’ a briga de Rafa com Flay

Ainda na conversa, Karol Conka, do BBB21, revelou o que achou a briga de Rafa Kalimann e Flay no BBB20. “A Rafa é chique”, comentou Conka. “Demais”, respondeu Rodolffo.

“Ela foi a mais controlada. Não vi ela gritar, despirocar”, afirmou Karol, mas Rodolffo corrigiu: “Gritou uma vez com a Flay, né? Que virou meme”.

“Nem gritou. Foi chique demais. A única coisa que eu mudaria nessa cena é o ângulo da fala, ela estava em pé e a Flay sentada. Você viu o que a Flay fez? Foi bonita essa discussão. A Flay falou: terminou? Ela foi elegante pra falar com a Flay, não teve baixaria. Não foi ofensivo, apesar de ser uma sequência de verdades, foi com respeito”, avaliou a participante do BBB21.

Relembre a briga:

icônica briga com Flay que virou até meme 😂😍 NOSTALGIA RAFA pic.twitter.com/nErb3B7R32 — comentarista quase oficial da Fazenda 12 (@_eumatheuslima) April 22, 2020

