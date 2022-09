Lista A Fazenda 2022: 20 nomes que podem surgir no reality

O anúncio oficial de alguns nomes da lista A Fazenda 2022 será na terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. A emissora de Edir Macedo soltará alguns spoilers e já deixará o público a par de peões e peoas que disputarão a décima quarta temporada do reality show rural. No entanto, ainda restarão surpresas a serem reveladas nos próximos dias. Para quem não quer esperar, uma lista vem circulando a internet e promete trazer todos os nomes da edição.

Não se sabe de onde essa lista surgiu. Os nomes viralizaram depois que o youtuber e apresentador do Splash UOL, Dieguinho, a replicou nas redes sociais. Uma das primeiras contas em que esses nomes surgiram foi no perfil @andersoonsmith, no Twitter, mas não há informações de como a conta conseguiu tal confirmação.

Grande parte dos nomes citados já foram apontados como cotados por vários veículos de comunicação, como o Metrópoles, UOL, Purepeople, entre outros. Em janeiro de 2022, uma “lista misteriosa” também viralizou nas redes sociais sobre os possíveis nomes do camarote do BBB. Nem todos os nomes foram acertados, mas grande parte dos citados de fato aparecerem no confinamento da Globo.

Vini Büttel abre lista A Fazenda 2022 de especulações

Vini Büttel participou do De Férias com o Ex 3, reality show de pegação da MTV, e foi citado na suposta lista A Fazenda 2022 vazada. O famoso tem 228 mil seguidores no Instagram e trabalha como influenciador digital.

Após o vazamento da suposta lista A Fazenda 2022, o famoso negou que estará no programa da Record. No Instagram, ele declarou que não participará do reality show no canal de Edir Macedo, mas brincou sobre a pessoa indicou seu nome como um dos participantes: “passando para agradecer a pessoa que me ressuscitou do ostracismo, os amigos que estão mandando mensagens, mas não foi dessa vez”.

Tati Zaqui

A funkeira Tati Zaqui também é uma das possíveis parcipantes. Natural de São Caetano, no ABC Paulista, a jovem de 28 anos tem 13 milhões de fãs no Instagram e mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify, plataforma streaming de música. Ela é dona de hits como Funk de Pelúcia, Água na Boca e Surtada.

O trabalho mais recente da cantora foi o lançamento da música Fogo na Babilônia ao lado de MC Pedrinho. No Youtube, o videoclipe da canção tem mais de 600 mil visualizações, enquanto no Spotify, tem mais de 113 mil reproduções.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro tem 48 anos de idade, é atriz, modelo, dançarina e repórter. Ela foi finalista do concurso Morena do Tchan, mas ficou com o segundo lugar e acabou perdendo para Scheila Carvalho, que virou integrante do grupo baiano.

Hoje, a famosa também trabalha com redes sociais e tem mais de 882 mil seguidores no Instagram. No TikTok, ela tem mais de 156 mil fãs e soma 1 milhão de curtidas.

Pétala Barreiros

Pétala Barreiros não é uma novidade na lista A Fazenda 2022. A influenciadora digital de 23 anos já vem sendo citada pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, há algum tempo. De acordo com o colunista, a famosa está entre os confirmados da temporada e será uma das peoas a disputar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A famosa gerou polêmica no final de 2020, quando seu conturbado divórcio com o empresário Marcos Araújo veio a público. Dono da AudioMix e do festival Villa Mix, o empresário tem atualmente 46 anos de idade e dois filhos com Pétala. A famosa contou durante o divórcio que começou a se relacionar com Marcos quanto tinha 14 anos de idade e disse que sofreu abusos durante o relacionamento com o ex.

Lucas Santos

Lucas Santos é outro nome que já foi citado por Leo Dias. Segundo o colunista do Metrópoles, o ator também é um dos nomes confirmados da edição. Lucas ficou famoso ao interpretar o personagem Paulo Guerra na novelinha infantil do SBT Carrossel (2012 – 2013). Depois, o garoto também apareceu em Patrulha Salvadora (2014) e nos filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

Atualmente, ele tem 3 milhões de fãs no Instagram e aparece em um quadro do Programa Raul Gil, do SBT.

Kerline Cardoso já foi citada antes em lista A Fazenda 2022

Kerline Cardoso também é um dos nomes vazados por Leo Dias. A influenciadora digital cearense ficou famosa no país em 2021, quando participou do Big Brother Brasil na TV Globo. A jovem foi eliminada logo no primeiro paredão da temporada, mas conseguiu chamar atenção e não foi esquecida pelo público.

Atualmente, ela tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram, 400 mil fãs no Tiktok e trabalha como influenciadora. Ela também tem um canal no Youtube e tem apresentado o podcast “PodLive”.

Iran Malfitano

Na lista A Fazenda 2022 que circula as redes sociais, o ator Iran Malfitano aparece entre os cotados. O mineiro de 40 anos ficou famoso ao atuar na TV Globo com novelas como Laços de Família (2000), Malhação (2001), Kunacaban (2003 – 2004), como Orlandinho em A Favorita (2008 – 2009), que agora é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, entre outras.

Em 2009, o ator migrou para a Record, em que atuou em Bela, a Feia e depois na minissérie Rei Davi (2012). Nos últimos anos, ele atuou em produções do canal de Edir Macedo, como Gênesis (2021), A Terra Prometida (2016) e Os Dez Mandamentos (2015), além de aparecer na série Dra. Darci (2020), da Multishow.

Ingrid Ohara

Ingrid Ohara é influenciadora digital e apresentadora na MTV Brasil. A jovem é cotado pela lista A Fazenda 2022 vazada na internet e pode aparecer no programa. Com 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 15 milhões de fãs no TikTok, ela também foi citada entre os cotados do De Férias com o Ex Celebs em 2022.

Só de curtidas no TikTok, ela soma quase 400 milhões.

Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte é uma das apostas de Leo Dias. Segundo o jornalista do Metrópoles, o público verá a tiktoker no confinamento da Record. A jovem é natural Urucará e cresceu em Manaus, capital do estado do Amazonas. O nome verdadeiro da ruiva é Anny Bergatin e ela ficou famoso ao postar um vídeo que viralizou.

A gravação mostrava a jovem em uma brincadeira com uma dança desengonçada ao som de Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Desde então, ela ganhou sucesso nas redes e hoje tem 17 milhões de seguidores no TikTok e 6 milhões de fãs no Instagram.

Shayan Haghbin

Até pouco tempo, Shayan não era um nome presente em muitas listas de cotados da edição. Porém, segundo o jornalista Leo Dias, Shayan será um dos participantes da edição. O empresário e comerciante ficou famoso ao participar da primeira temporada da versão brasileiro do reality show Casamento às Cegas, da Netflix. Ele se envolveu com a modelo Ana Prado, mas no altar, ambos disseram não ao relacionamento.

Ellen Cardoso

Ellen Cardoso, citada na lista A Fazenda 2022 do elenco, é mais conhecida como Mulher Moranguinho. Ela é dançarina, influenciadora digital, modelo e soma 2,3 milhões de fãs no Instagram. Ellen é também conhecida por ser esposa do cantor Naldo. Os dois estão juntos desde 2013 e o relacionamento já causou polêmica.

Em 2013, a ex-mulher de Naldo, Branka Silva contou ao jornalista Leo Dias, na época colunista do O Dia, que estava com o músico desde os 14 anos de idade e que foi trocada depois que ele conheceu Ellen.

Deolane Bezerra é um dos principais nomes da lista A Fazenda 2022 (influenciadora)

Deolane Bezerra é a principal aposta para a lista A Fazenda 2022 de muita gente. Citada por jornalistas e fãs da atração há meses, ela é um nome que se destaca entre os cotados. A famosa tem 14 milhões de fãs no Instagram – em uma conta oficial – e mais 6 milhões em uma conta reserva. Além disso, tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 10 milhões de curtidas na rede social.

Ela é advogada, além de influenciadora digital, e também ter se aventurado na carreira de cantora. Ela lançou a música Meu Menino, Saudade, em homenagem ao ex-noivo, MC Kevin, que morreu em 2021 ao cair de um prédio.

Deborah Albuquerque pode estar na lista A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque é um dos nomes da lista A Fazenda 2022 que promete intrigas e barracos na casa. A atriz, apresentadora e influenciadora digital fitness participou do Power Couple Brasil 2021 ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, e causou na casa.

A famosa teve uma grande rivalidade com Márcia Fellipe, que também apareceu em algumas listas de cotados para a nova temporada do reality show rural. Deborah chegou na final da quinta edição do Power Couple e ficou com a coroa de vice-campeã.

Cláudia Castanheira, a Baronesa

A empresária Cláudia Castanheira, mais conhecida como Baronesa, aparece entre os possíveis participantes da edição na lista A Fazenda 2022 vazada. A famosa é mãe de MC Gui, que participou do reality show rural em 2021, e em 2022 esteve no Power Couple Brasil, ao lado do marido, Rogério.

A dupla se envolveu em um momento polêmico do programa, em que as brigas saíram do controle após o resultado de uma DR e Rogério chegou a quebrar uma janela do confinamento. O casal acabou desistindo do programa.

André Clarindo dos Santos (ex-jogador do Corinthians)

Na lista A Fazenda 2022 aparece também André Clarindo dos Santos, ex-jogador de futebol. O ex-atleta jogou pelo Corinthians e também vestiu a camisa de times como Atlético Mineiro, Flamengo, Figueirense, Arsenal, entre outros. Em sua conta oficial do Facebook, André soma mais de 500 mil seguidores.

Bruno Tálamo (Repórter da RedeTV!)

Quem também pode participar do programa segundo a lista A Fazenda 2022 é Bruno Tálamo, jornalista da Rede TV. Bruno chama atenção no programa A Tarde É Sua, comandado por Sônia Abrão, em que é repórter e colunista. No Instagram, ele tem 136 mil fãs. Uma suposta foto íntima do jornalista teria vazado em 2022 nos bastidores da emissora, que segundo Adriel Marques, do Em Off, teria causado alvoroço na Rede TV. Porém, Bruno não negou ou confirmou as informações.

André Marinho

O cantor André Marinho, também conhecido como Dezinho, é citado na lista A Fazenda 2022 de possíveis confirmados. O famoso ficou conhecido no país ao integrar o grupo Broz e hoje tem carreira solo. Ele já participou do quadro de jurados do Canta Comigo, na Record, e também do Power Couple Brasil de 2019, também da emissora de Edir Macedo, ao lado da esposa, Drika Marinho. Drika já foi peoa no reality show da Record.

Barbara Borges

A atriz Barbara Borges aparece também na lista A Fazenda 2022. Assim como o outro cotado Iran Malfitano, Barbara ficou famosa ao fazer carreira na Globo e depois migrou para a Record.

Ela se tornou conhecida ao ser uma das paquitas de Xuxa, nos anos 1990. Depois, ela atuou em Porto dos Milagres (2001), Malhação (2003), Senhora do Destino (2004 – 2005), Sob Nova Direção (2005), Carga Pesada (2005), A Diarista (2006), Pé na Jaca (2007) e Duas Caras (2007 – 2008). No canal de Edir Macedo, ela atuou em Bela, a Feia (2009), Balacobaco (2012 – 2013) e Jesus (2018).

Sergio Rodrigo Campos Costa (MC Créu)

Quem também é citado entre os cotados na lista A Fazenda 2022 é o DJ e produtor musical Sergio Rodrigo Campos Costa, mais conhecida como MC Créu. O famoso já deu às caras na Record antes, quando participou do programa Troca de Esposas e também a segunda temporada de Canta Comigo.

No Instagram, ele tem quase 200 mil seguidores e no TikTok tem 172 mil fãs. No Youtube soma mais de 75 mil inscritos e no Spotify tem mais de 78 mil ouvintes mensais.

Rapper Pelé Milflows fecha lista A Fazenda 2022 de possíveis participantes

Mauricio Augusto Lourenço, mais conhecido como rapper Pelé Milflows, também deve aparecer no programa segundo a lista vazada nas redes sociais. O rapaz tem 22 dois anos e nasceu na comunidade de Trindade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Um dos hits mais conhecidos do famoso é Vem Cá, lançada em 2018 e que hoje soma quase 180 milhões de visualizações. No Instagram, ele tem 588 mil seguidores e mais de 300 mil inscritos em seu canal oficial do Youtube.

