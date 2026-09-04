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A Fazenda 2026 aumenta prêmio, mas cifra fica longe do BBB

Prêmio aumentou em meio milhão de reais

Escrito por Anny Malagolini
A Fazenda 2026 Record
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A Record TV prepara uma novidade para A Fazenda 18, que chega à programação da emissora em 2026. O vencedor da próxima temporada do reality rural vai ficar milionário, com um prêmio que já é o maior oferecido pela atração desde sua estreia. A edição começa dia 14 de setembro.

Qual o prêmio de A Fazenda 18?

Na edição de 2026, A Fazenda vai pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões, meio milhão a mais em relação à última edição. Apesar do aumento, a cifra não atinge nem a metade do que foi pago no BBB 26; um total de R$ 5,4 milhões entregues a Ana Paula Renault.

O novo valor foi anunciado por Adriane Galisteu durante uma participação no programa A Fazenda Legends, exibido no YouTube. A apresentadora também reforçou que os participantes devem entrar na competição interessados na disputa pelo prêmio. “R$ 2,5 milhões é um dinheiro difícil de ganhar. Quem entra tem que querer o prêmio, não apenas aparecer no programa”, afirmou a apresentadora.

Ao longo da história do programa, a quantia destinada ao vencedor passou por algumas mudanças. Na primeira edição, em 2009, o prêmio era de R$ 1 milhão. Na terceira temporada, o valor chegou a R$ 2 milhões. Em 2017, a emissora reduziu a premiação para R$ 1,5 milhão. O valor voltou a ser de R$ 2 milhões nas temporadas seguintes e permaneceu nesse patamar até a edição de 2025.

Com o reajuste anunciado para 2026, o vencedor terá direito à maior recompensa financeira já entregue na história de A Fazenda.

Adriane Galisteu continua à frente do reality rural da Record TV. A apresentadora assumiu o comando do programa na sexta temporada, em 2021, e permanece como responsável pela apresentação da atração.

A direção do reality segue sob o comando de Rodrigo Carelli, responsável pelo formato desde as primeiras temporadas.

O reality costuma ocupar a programação da emissora entre setembro e dezembro, com exibição diária e provas, festas, formação de roça e eliminação dos participantes ao longo da temporada.

Acompanhe A Fazenda.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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