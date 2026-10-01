Daniel Erthal expulso de A Fazenda 18: veja vídeo da suposta agressão

Daniel Erthal demonstrou preocupação com a possibilidade de sofrer punição em A Fazenda 18 após um episódio envolvendo Mônica Fonseca durante o pedido de votos dos participantes que estão na Roça, na noite de quarta, 30. O ator admitiu que tocou na jornalista para chamar sua atenção enquanto Maíra Charken fazia sua defesa no reality da Record.

A situação aconteceu durante a transmissão ao vivo da dinâmica. Mônica estava próxima e, segundo o relato da peoa, falava enquanto Maíra tentava se dirigir ao público. Daniel teria se aproximado por trás e dado um cutucão para que ela parasse de falar.

O gesto incomodou Mônica, que reclamou do contato físico. A jornalista afirmou que o toque foi forte e chegou a comentar que suas costas teriam ficado vermelhas.

Após a repercussão do episódio, Daniel procurou Franciele Grossi, que é próxima de Mônica, para pedir ajuda na tentativa de esclarecer a situação. “Você sabe, não foi a intenção de agredi-la. Não quero nunca machucar ninguém”, disse o ator, demonstrando receio de que o caso pudesse resultar em sua saída do programa.

Fran reconheceu que Daniel não teria agido com o objetivo de ferir Mônica, mas alertou sobre os riscos de encostar em outro participante durante uma discussão. Para explicar o motivo da preocupação, ela contou uma situação ocorrida fora do reality, quando empurrou um amigo em um barco e ele acabou se machucando.

Daniel, por sua vez, explicou que apenas queria pedir que Mônica deixasse Maíra concluir o discurso. Segundo ele, como estava distante, acabou se aproximando para conseguir chamar a atenção da jornalista.

Darlin Ferrattry, que também estava na casa, incentivou Mônica a levar o episódio ao conhecimento da produção de A Fazenda 18 para que a direção pudesse avaliar o que aconteceu.

Mônica afirmou que ficou surpresa com a intensidade do contato e voltou a dizer que não esperava ser tocada daquela maneira. Outros participantes também comentaram o episódio e discutiram se a atitude poderia gerar alguma consequência para Daniel.

Nas redes sociais, o assunto provocou opiniões divididas. Enquanto alguns internautas consideraram a reclamação exagerada e defenderam que Daniel apenas tentou interromper Mônica, outros entenderam que qualquer contato físico entre os participantes deveria ser analisado pela produção.

“MEU DEUS! Eu pensei que tinha sido só uma dedada, mas foi uma empurrada mesmo… Cabe expulsão sim, viu…”, criticou um seguidor. “Esse ano a produção está passando muito pano!”, reclamou outro.

“Ai gente, não acho que Daniel mereça expulsão”, defendeu uma fã

Até o momento, não havia confirmação de que Daniel Erthal seria expulso do programa. A Record também não havia informado oficialmente se abriria uma investigação sobre o episódio.

Daniel está na segunda Roça de A Fazenda 18, ao lado de Maíra Charken e Adryana Ribeiro. O resultado da votação define quem deixa o reality nesta quinta-feira (1º).

Veja a parcial da enquete UOL.