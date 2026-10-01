A Fazenda

R7 votação A Fazenda 18: votar para eliminar Adryana, Daniel ou Maíra

Eliminação acontece na noite desta quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
R7 votação A Fazenda 18 Foto: divulgação
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os peões Adryana, Daniel ou Maíra estão na 2ª roça da Fazenda 18, e agora eles precisam de ajuda para continuar na disputa. A votação oficial já está aberta, então veja como votar no R7 votação da Fazenda 18 e decida a eliminação dessa quinta-feira, 1 de outubro.

Como votar na roça da Fazenda 18

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 18 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2,5 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 18 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Eliminação A Fazenda 18

A eliminação de A Fazenda está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus, o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro na RecordPlus – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Enquete UOL A Fazenda 18

Enquete UOL A Fazenda 18: Daniel Erthal lidera e Adryana Ribeiro aparece em 3º

quem ganhou a Prova do Fazendeiro

A Fazenda 18: Sérgio é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

quem sai enquete uol a fazenda 18

A Fazenda 18: nova enquete UOL mostra quem sai na 2ª roça

quem está na roça hoje

Quem está na roça de A Fazenda 18: Maíra, Daniel, Sergio e Adryana na berlinda

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 2ª disputa de A Fazenda 18

Prova de Fogo de A Fazenda 18

Horário da 2ª Prova de Fogo hoje: que horas começa em A Fazenda 18

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes