Enquete UOL A Fazenda 18: Daniel Erthal lidera e Adryana Ribeiro aparece em 3º
Serginho saiu da roça e é o novo fazendeiro
Maíra Charken, Daniel Erthal e Adryana Ribeiro estão na segunda Roça de A Fazenda 18. Um dos três participantes será eliminado do reality show na noite desta quinta-feira (1º).
Quem deve ficar em A Fazenda 18?
A enquete UOL A Fazenda 18 mostra como está a preferência do público antes da definição oficial da Record. Daniel Erthal aparece na frente, com 55,03% dos votos, seguido por Maíra Charken, com 25,43%. Adryana Ribeiro ocupa a terceira posição, com 19,54%.
|Participante
|Percentual
|Daniel Erthal
|55,03%
|Maíra Charken
|25,43%
|Adryana Ribeiro
|19,54%
A votação oficial da Record é que define o resultado da Roça. As enquetes realizadas por sites e portais servem apenas como termômetro da preferência do público e não interferem na eliminação.
Como foi formada a segunda Roça de A Fazenda 18?
Maíra Charken foi indicada diretamente para a Roça por Darlin Ferrattry, que ocupava o posto de Fazendeira.
Daniel Erthal acabou na berlinda após sobrar no Resta Um, enquanto Adryana Ribeiro foi puxada da Baia e completou o trio de roceiros.
Sérgio Hondjakoff, que recebeu 16 votos da casa, conseguiu escapar da Roça depois de vencer a Prova do Fazendeiro. Com a vitória, ele também garantiu o posto de Fazendeiro e ficou fora da votação pela eliminação.
Agora, Maíra, Daniel e Adryana dependem exclusivamente dos votos do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Quem já foi eliminado de A Fazenda 18?
Stephanie Gomes foi a primeira participante eliminada de A Fazenda 18. A influenciadora deixou o reality na última quinta-feira (24), após disputar a Roça contra Sérgio Hondjakoff e Giovanna Gold.
Stephanie recebeu 19,71% dos votos e foi eliminada na primeira Roça da temporada. Giovanna e Sérgio permaneceram no programa.
A segunda eliminação acontece nesta quinta-feira (1º), quando Adriane Galisteu anunciará qual dos três participantes recebeu menos votos para continuar no reality.