A Fazenda

Enquete UOL A Fazenda 18: Daniel Erthal lidera e Adryana Ribeiro aparece em 3º

Serginho saiu da roça e é o novo fazendeiro

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL A Fazenda 18 Record TV
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Maíra Charken, Daniel Erthal e Adryana Ribeiro estão na segunda Roça de A Fazenda 18. Um dos três participantes será eliminado do reality show na noite desta quinta-feira (1º).

Quem deve ficar em A Fazenda 18?

A enquete UOL A Fazenda 18 mostra como está a preferência do público antes da definição oficial da Record. Daniel Erthal aparece na frente, com 55,03% dos votos, seguido por Maíra Charken, com 25,43%. Adryana Ribeiro ocupa a terceira posição, com 19,54%.

ParticipantePercentual
Daniel Erthal55,03%
Maíra Charken25,43%
Adryana Ribeiro19,54%

A votação oficial da Record é que define o resultado da Roça. As enquetes realizadas por sites e portais servem apenas como termômetro da preferência do público e não interferem na eliminação.

Como foi formada a segunda Roça de A Fazenda 18?

Maíra Charken foi indicada diretamente para a Roça por Darlin Ferrattry, que ocupava o posto de Fazendeira.

Daniel Erthal acabou na berlinda após sobrar no Resta Um, enquanto Adryana Ribeiro foi puxada da Baia e completou o trio de roceiros.

Sérgio Hondjakoff, que recebeu 16 votos da casa, conseguiu escapar da Roça depois de vencer a Prova do Fazendeiro. Com a vitória, ele também garantiu o posto de Fazendeiro e ficou fora da votação pela eliminação.

Agora, Maíra, Daniel e Adryana dependem exclusivamente dos votos do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 18?

Stephanie Gomes foi a primeira participante eliminada de A Fazenda 18. A influenciadora deixou o reality na última quinta-feira (24), após disputar a Roça contra Sérgio Hondjakoff e Giovanna Gold.

Stephanie recebeu 19,71% dos votos e foi eliminada na primeira Roça da temporada. Giovanna e Sérgio permaneceram no programa.

A segunda eliminação acontece nesta quinta-feira (1º), quando Adriane Galisteu anunciará qual dos três participantes recebeu menos votos para continuar no reality.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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