Enquete A Fazenda 17: quem fica na 6ª roça

Will, Fabiano, Creo e Toninho estão na roça

Escrito por Anny Malagolini
Parcial da Enquete A Fazenda 17 Foto: Record

Will, Fabiano, Creo e Toninho estão na roça e disputam a preferência do público na briga pelo prêmio de R$ 2 milhões. A eliminação acontece na quinta-feira, dia 30, mas a parcial da enquete do DCI para saber quem tem chances de continuar no jogo.

Parcial da Enquete A Fazenda 17

Na enquete sobre quem fica do DCI, o cenário é desfavorável para Creo. O peão lidera a rejeição do público, seguido por Will.

  • Tanto a enquete UOL A Fazenda quanto a do DCI não afetam o jogo. As parciais são extraoficiais e servem apenas para conferir o favoritismo do público, já que a votação oficial do programa não libera parciais.

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Will foi vetado da prova do fazendeiro e está direto na roça desta semana. Mesmo estando com o poder do lampião nas mãos, o rapaz recebe veto de Fabiano. Sendo assim, quem vai participar da prova do fazendeiro serão Fabiano, Toninho e Creo.

A prova do fazendeiro pode ser de agilidade, habilidade, memória, entre outras. Elas raramente são de resistência como no reality show da concorrência, e costumam começar e terminar no programa ao vivo, por conta da votação da roça que é aberta logo em seguida.

Assim que é o definido o fazendeiro, os roceiros ganham 30 segundos para pedir votos ao público. A enquete oficial do reality show é publicada no R7.com e o público pode votar sem parar. No total, são 24 horas de votação. Ela é encerrada durante o programa ao vivo de quinta-feira, dia de eliminação no programa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

