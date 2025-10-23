A Fazenda

Enquete A fazenda 17 quem sai hoje: Nizam lidera parcial

Eliminação acontece nesta noite

Escrito por Anny Malagolini
Enquete A fazenda 17 quem sai hoje Foto: Record TV/reprodução

Com a votação no R7 a todo vapor, o resultado da quinta roça da temporada vai ao ar nesta quinta-feira, 23 de outubro, e o público vai descobrir quem sai entre Saory, Nizam e Tamiris. A parcial enquete A Fazenda 17 indica qual pode ser a porcentagem do eliminado hoje.

Enquete A Fazenda – DCI

A enquete A Fazenda do DCI mostra que Nizam pode ser quem sai hoje, segundo a consulta das 16h30 desta quinta. O ex-BBB tem maior rejeição entre os votos computados até agora.

Saory é a segunda colocada e deve permanecer no reality, assim como Tamiris.

Enquanto a enquete A Fazenda 17 do DCI pergunta quem deve sair, a votação oficial no R7 é para ficar. Por isso, no resultado oficial de quem sai hoje no programa, será eliminado do reality show o participante que estiver com a porcentagem mais baixa.

Enquete A Fazenda R7 – Até que horas pode votar?

A votação oficial de A Fazenda 17 é encerrada durante o programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu. Na programação da Record, o reality show ficará no ar das 22h30 até 00h. O encerramento da enquete do R7 costuma ocorrer sempre próximo ao final da edição, por volta da meia noite.

Até lá, você pode votar o quanto quiser no R7.com, sem pagar nada por isso! É só acessar o link https://www.r7.com/, clique na aba do reality show, em seguida na enquete “Quem você quer que fique” e então no participante que deseja que continue no jogo.

Após esses passos, você irá confirmar o seu voto ao selecionar a caixinha “sou humano” para provar que não é um robô e depois apertar o botão “votar”. Depois, será necessário aguardar a mensagem que informa que seu voto foi computado e pronto! Se quiser repetir o processo, fique a vontade, não há limite por IP.

