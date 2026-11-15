Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na nona disputa de A Fazenda 18

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na nona disputa de A Fazenda 18

A nona Prova de Fogo de A Fazenda 18 acontece neste domingo, 15 de novembro de 2026. A disputa pelo Lampião do Poder será exibida durante a programação da Record, sob o comando de Adriane Galisteu. A dinâmica movimenta o jogo antes da formação nova Roça da temporada.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 18?

Aguardando o início.

Poder do Lampião

O público de A Fazenda 18 escolheu o poder da Chama Vermelha que será utilizado na formação da nona Roça do reality show. A opção vencedora muda uma das etapas tradicionais da votação e pode influenciar diretamente a definição do quarto participante indicado à berlinda.

Confira o poder escolhido:

Chama Vermelha: não haverá a dinâmica do Resta Um. O dono do poder deverá escolher dois peões, e o Fazendeiro decidirá qual deles ocupará o quarto banco da Roça.

Na prática, a vantagem retira dos participantes a oportunidade de salvar um colega durante o Resta Um. Em vez disso, o detentor da Chama Vermelha terá a missão de indicar dois nomes. A decisão final ficará nas mãos do Fazendeiro, que escolherá quem será enviado à berlinda.

O poder faz parte do Lampião, conquistado na Prova de Fogo. O participante que ficar com a Chama Vermelha também terá acesso à Chama Amarela, cujo conteúdo será revelado durante a formação da Roça. Ele deverá decidir qual dos dois poderes utilizar, enquanto o outro será destinado a um peão de sua escolha, conforme as regras da dinâmica.

Quem vai para a Baia em A Fazenda 18?

Além do Lampião do Poder, a Prova de Fogo também interfere diretamente na formação da Baia.

A Baia fica em uma área separada da sede e impõe algumas restrições aos participantes. Os moradores precisam seguir regras específicas de convivência e têm acesso limitado à estrutura disponível na casa principal.

A formação da sexta Roça de A Fazenda 18 está prevista para terça-feira, 17 de novembro.