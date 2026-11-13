Murilo é quem saiu de A Fazenda 18; veja porcentagem

Murilo é quem saiu de A Fazenda 18; veja porcentagem

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Murilo Dias foi o participante eliminado de A Fazenda 18 nesta quinta-feira (12). O influenciador deixou o reality show da Record após enfrentar Daniel Erthal e Tina Calamba na oitava Roça da temporada.

Qual foi a porcentagem de Murilo em A Fazenda 18?

O peão recebeu 32,63% dos votos do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Como a votação do programa é para permanecer na competição, o participante com o menor percentual é quem deixa a sede.

O resultado foi anunciado ao vivo por Adriane Galisteu, que revelou a decisão do público e confirmou a saída do influenciador. A votação representa mais uma etapa da temporada, que já teve diferentes participantes eliminados desde a estreia.

Para quem acompanha o reality, o percentual de Murilo também ajuda a entender como foi a disputa pela permanência nesta oitava Roça. Os números oficiais são divulgados durante o programa, depois do encerramento da votação popular.

A berlinda foi formada por Murilo, Daniel e Tina. A disputa começou após a indicação do Fazendeiro Mayk Leão, durante a formação da Roça. Na sequência, os participantes foram definidos pelas votações e pelos poderes do Lampião.

Fran Almeida venceu a Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (11), escapou da eliminação e garantiu o chapéu de Fazendeira. Com isso, a participante deixou de correr o risco de sair do programa e voltou a ter imunidade na disputa, enquanto os demais peões precisaram enfrentar a decisão do público.

A Prova do Fazendeiro é uma das etapas mais aguardadas da semana em A Fazenda. Além de garantir a permanência de um participante, a dinâmica define quem terá o comando da sede nos dias seguintes, com poder de delegar tarefas e influenciar a rotina dos confinados.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 18?

Ao longo da temporada, outros participantes também deixaram o reality rural. A sequência de eliminações começou nas primeiras semanas de competição e foi reduzindo o número de peões que seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Confira a lista dos participantes que já deixaram o programa:

Stephanie Gomes: primeira eliminada;

Adryana Ribeiro: segunda eliminada;

Renê Thristan: terceiro eliminado;

Igor Monteiro: quarto eliminado;

Catherine Bascoy: quinta eliminada;

Giovanna Gold: sexta eliminada;

Rikardo Negro: sétimo eliminado, com 11,32% dos votos;

Murilo Dias: oitavo eliminado, com 32,63% dos votos.

Com a saída de Murilo, os participantes restantes seguem na disputa pelo título de campeão de A Fazenda 18. A cada Roça, o jogo ganha novos contornos, com alianças, conflitos e estratégias que podem influenciar a permanência dos peões no confinamento.

Como funciona a votação de A Fazenda 18?

A votação de A Fazenda é realizada pelo público, que escolhe qual participante deseja manter no programa. Diferentemente de formatos em que o telespectador vota para eliminar alguém, no reality rural da Record a preferência é pela permanência.

Por isso, o participante que recebe o menor percentual de votos é eliminado. A dinâmica vale para as Roças da temporada e define quem continua na busca pelo prêmio principal.

A Fazenda 18 é exibida pela Record, com apresentação de Adriane Galisteu. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões.