Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 5ª formação
Acompanhe a votação
Na noite desta terça-feira, 20 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a quinta roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
O fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a Roça. Tina foi a mais votada pela casa, enquanto Thaíde recebeu a puxada da baia. Gabriel sobrou no resta um.
Confira quem votou em quem:
Fran votou em
Daniel votou em Tina
Giovanna votou em
Lucas votou em Mayk
Eduarda votou em
Mayk votou em
Renata votou em
Catherine votou em
Alfredo votou em
Mônica votou em
Jônatas votou em Lucas
Darlin votou em Fran
Murilo votou em
Maíra votou em
Gabriel votou em
Tina votou em Fran
Serginho votou em Fran
Ariela votou em
Thaíde votou em Tina
Rikardo votou em
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 21 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.