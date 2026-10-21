A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 5ª formação

Acompanhe a votação

Escrito por Anny Malagolini
Quem está na roça de A Fazenda 18
Foto: Record TV
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Na noite desta terça-feira, 20 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a quinta roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

O fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a Roça. Tina foi a mais votada pela casa, enquanto Thaíde recebeu a puxada da baia. Gabriel sobrou no resta um.

Confira quem votou em quem:

Fran votou em

Daniel votou em Tina

Giovanna votou em

Lucas votou em Mayk

Eduarda votou em

Mayk votou em

Renata votou em

Catherine votou em

Alfredo votou em

Mônica votou em

Jônatas votou em Lucas

Darlin votou em Fran

Murilo votou em

Maíra votou em

Gabriel votou em

Tina votou em Fran

Serginho votou em Fran

Ariela votou em

Thaíde votou em Tina

Rikardo votou em

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 21 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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