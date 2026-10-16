A Fazenda

Igor é quem saiu de A Fazenda 18 hoje: veja porcentagem

Renata e Eduarda se salvaram

Escrito por Anny Malagolini
eliminado a fazenda Record TV
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Igor Monteiro foi eliminado de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, dia 15 de outubro. O peão disputava a permanência no reality show da Record com Eduarda Braum e Renata Del Bianco, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Porcentagem da eliminação de Igor em A Fazenda 18

Com 10,07% dos votos, Igor deixou a disputa na quarta roça da temporada. A votação foi realizada pelo público no portal R7, responsável por definir qual participante continuaria no programa. Em A Fazenda, o público vota para manter os peões no jogo, e aquele que recebe o menor percentual é eliminado.

A berlinda foi definida após Alfredo Amaral vencer a Prova do Fazendeiro, disputada na quarta-feira, 14 de outubro. Com a vitória, ele escapou da eliminação e garantiu o chapéu de Fazendeiro da semana, deixando Igor, Eduarda e Renata na disputa pela preferência dos telespectadores.

A formação da roça começou na terça-feira (13), quando o então Fazendeiro, Jottapê, indicou Alfredo Amaral. Na votação da sede, Igor e Tina Calamba empataram com 11 votos cada. Darlin Ferrattry, porém, usou o Poder do Lampião para transferir os votos recebidos por Tina para Igor, levando o peão à berlinda. Renata foi escolhida em outra etapa da votação, enquanto Eduarda sobrou no Resta Um.

Agora, continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Franciele Grossi, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Jônatas Faro, Jottapê, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Thaíde e Tina Calamba.

Quem é Igor Monteiro?

Igor Monteiro participou da 18ª edição de A Fazenda, reality show da Record que reúne celebridades e personalidades em uma competição pelo prêmio milionário. Durante o confinamento, o peão enfrentou as dinâmicas do jogo e acabou na quarta roça da temporada, ao lado de Eduarda Braum e Renata Del Bianco.

A eliminação encerra sua trajetória no programa, enquanto os demais participantes seguem na disputa. Com a saída de Igor, as próximas provas e votações voltam a movimentar as estratégias e alianças entre os confinados.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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