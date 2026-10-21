A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na quinta roça hoje
Thaíde, Tina, Catherine e Gabriel estão na roça
Os peãos Thaíde, Tina, Catherine e Gabriel estão na quinta roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 22 de outubro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL pergunta aos internautas quem continuar no reality e se tornar fazendeiro. No resultado parcial da enquete, Gabriel lidera com 65,53% dos votos para ficar. Catherine está em segundo com 17,75%, enquanto Thaíde tem 16,72% dos votos e pode sair. Como Tina foi vetada da prova, seu nome não aparece neste primeiro levantamento.
1 – Gabriel: 65,53%
2 – Catherine: 17,75%
3 – Thaíde: 16,72%
Quando é a eliminação?
A eliminação da primeira roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 22 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 21. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.