A Fazenda 18: enquete quem sai atualizada aponta empate; veja prévia da votação

A quarta Roça de A Fazenda 18 será decidida nesta quinta-feira, 15 de outubro, e três participantes disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record. A parcial da enquete UOL mostra Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco na berlinda, com uma diferença pequena entre os percentuais.

Resultado enquete A Fazenda 18

Na atualização da pesquisa, que contabiliza 14.896 votos, Eduarda Braum aparece em primeiro lugar, com 37,21% da preferência dos participantes da enquete. Igor Monteiro ocupa a segunda posição, com 32,15%, enquanto Renata Del Bianco está em terceiro, com 30,64%.

Como a votação pergunta quem o público quer que permaneça no programa, a participante com o menor percentual é quem aparece em situação mais delicada na parcial. Dessa forma, Renata é a peoa com menos apoio entre os três nomes consultados pelo UOL.

Os números são parciais e podem mudar até o encerramento da votação oficial. A enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado divulgado pela Record.

A parcial da enquete UOL indica uma disputa equilibrada entre os três participantes da quarta Roça de A Fazenda 18. Eduarda Braum lidera a preferência para continuar no programa, seguida por Igor Monteiro. Renata Del Bianco aparece na última colocação.

Veja como está a votação:

1º lugar: Eduarda Braum — 37,21%

2º lugar: Igor Monteiro — 32,15%

3º lugar: Renata Del Bianco — 30,64%

A diferença entre Eduarda e Renata é de 6,57 pontos percentuais. Já Igor está 1,51 ponto percentual à frente de Renata, o que mostra que a disputa pela permanência continua aberta.

É importante lembrar que esses números representam apenas a preferência dos participantes da enquete do UOL. A eliminação depende exclusivamente da votação oficial do público no R7.

Como foi formada a quarta Roça de A Fazenda 18?

A quarta Roça da temporada começou a ser definida na terça-feira, 13 de outubro, durante a formação da berlinda. Alfredo Amaral, Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco chegaram a ocupar os banquinhos da disputa.

A formação teve mudanças na dinâmica tradicional. Jottapê indicou Alfredo Amaral diretamente para a Roça, enquanto Igor Monteiro acabou na berlinda após uma reviravolta na votação da sede. Darlin Ferrattry utilizou o Poder da Chama Vermelha para transferir os votos recebidos por Tina Calamba para Igor.

Renata Del Bianco foi escolhida pelos peões para ocupar outro lugar na berlinda e ficou impedida de disputar a Prova do Fazendeiro. Já Eduarda Braum acabou sobrando no Resta Um.

Na quarta-feira, 14 de outubro, Alfredo, Eduarda e Igor participaram da Prova do Fazendeiro. Alfredo venceu a disputa, conquistou o chapéu da semana e escapou da eliminação. Com isso, Eduarda, Igor e Renata foram confirmados na quarta Roça de A Fazenda 18.

A eliminação da quarta Roça acontece nesta quinta-feira, 15 de outubro, durante a edição ao vivo de A Fazenda 18, apresentada por Adriane Galisteu, na Record.

O público deve votar no R7 para escolher quem deseja manter no reality. Ao contrário da enquete do UOL, que serve apenas como termômetro da preferência dos internautas, a votação oficial é a que define quem deixa o confinamento.

Até a divulgação do resultado, a parcial pode sofrer alterações. Por isso, mesmo com Renata Del Bianco na última posição da pesquisa, ainda não é possível afirmar quem será eliminado do programa.