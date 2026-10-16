Jottapê desistiu de A Fazenda 18; veja motivo

Jottapê desistiu de A Fazenda 18. O cantor abandonou o reality show da Record na manhã desta sexta-feira (16), após a eliminação de Igor Monteiro, ocorrida na noite de quinta-feira (15). Abalado com a saída do aliado, o peão reuniu integrantes de seu grupo, a Alcateia, e anunciou que iria tocar o sino para deixar a competição.

Durante a conversa na casa da árvore, Jottapê explicou que sua decisão está relacionada a uma promessa feita a Deus antes de entrar no programa. O artista afirmou que não pretende esperar uma nova Roça para sair e chegou a se despedir dos colegas, provocando choro entre os participantes.

“Eu não quero ficar nesse lugar”, declarou o cantor, ao confirmar que considera abandonar o confinamento.

A eliminação de Igor mexeu com Jottapê, que afirmou ter entrado no reality com um propósito ligado ao amigo. Segundo o cantor, ele acredita que já cumpriu sua missão no programa e precisa honrar o compromisso assumido antes de entrar na disputa.

O peão também procurou deixar claro que sua decisão não seria uma tentativa de prejudicar os aliados ou enfraquecer o grupo no jogo. Ele pediu que os colegas compreendessem seus motivos e garantiu que continuará apoiando os amigos depois de sair do confinamento.

“Eu estive aqui pelo Igor, eu vim pelo Igor”, afirmou Jottapê durante o desabafo.

Agora, continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Franciele Grossi, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Jônatas Faro, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Thaíde e Tina Calamba.