Enquete UOL A Fazenda 18 já mostra quem sai na sétima roça

Os peões Mayk, Renata, Rikardo e Eduarda estão na sétima roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 5 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ser o fazendeiro e continuar no jogo de A Fazenda 2026. No resultado parcial da enquete, Rikardo aparece com 56,25% dos votos. Renata vem em seguida com 25%, enquanto Mayk registra 18,75%, sendo o provável eliminado. Eduarda não está no ranking porque ela foi vetada da prova e está na berlinda direto.

Rikardo Negro – 56,25%

Renata Del Bianco – 25%

Mayk Leão – 18,75%

Quando é a eliminação?

A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 5 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.