A Fazenda

Enquete UOL A Fazenda 18 já mostra quem sai na sétima roça

Escrito por Anny Malagolini
roça em A Fazenda 18 enquete uol
Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os peões Mayk, Renata, Rikardo e Eduarda estão na sétima roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 5 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ser o fazendeiro e continuar no jogo de A Fazenda 2026. No resultado parcial da enquete, Rikardo aparece com 56,25% dos votos. Renata vem em seguida com 25%, enquanto Mayk registra 18,75%, sendo o provável eliminado. Eduarda não está no ranking porque ela foi vetada da prova e está na berlinda direto.

  • Rikardo Negro – 56,25%
  • Renata Del Bianco – 25%
  • Mayk Leão – 18,75%

Quando é a eliminação?

A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 5 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Quem está na roça de A Fazenda 18

Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 7ª formação

mônica expulsa

Mônica é expulsa de A Fazenda 18 após derrubar Mayk; entenda o que aconteceu

Giovanna Gold é eliminada de A Fazenda 18

Giovanna Gold é eliminada de A Fazenda 18; veja porcentagem

Quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada

Parcial enquete A Fazenda: votação mostra quem sai hoje entre Darlin, Maírae Giovanna

Como votar na roça da Fazenda 18 r7

R7 votação A Fazenda 18: votar para eliminar Giovanna, Darlin ou Maíra

enquete UOL já mostra quem sai na roça

A Fazenda 18: enquete UOL já mostra quem sai na sexta roça

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes