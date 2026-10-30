Giovanna Gold é eliminada de A Fazenda 18; veja porcentagem

Giovanna Gold foi a sexta eliminada de A Fazenda 18, da Record, na noite desta quinta-feira, 29 de outubro. A atriz deixou o reality show após receber 27,12% dos votos do público para permanecer na competição. A disputa foi acirrada, com diferença inferior a um ponto percentual em relação a Darlin Ferrattry.

Giovanna foi quem saiu de A Fazenda 18

Maíra Charken foi a primeira participante salva da Roça e garantiu mais uma semana no confinamento. Com isso, a disputa final ficou entre Giovanna e Darlin, até o anúncio de Adriane Galisteu confirmar a saída da atriz.

A votação desta semana reuniu três participantes em uma berlinda exclusivamente feminina. O público precisava escolher quem gostaria de manter no programa, e a peoa com o menor percentual de votos para ficar seria eliminada.

A sexta Roça de A Fazenda 18 começou a ser definida na noite de terça-feira (27). Darlin Ferrattry foi indicada diretamente pelo Fazendeiro Thaíde e ocupou o primeiro banco da berlinda.

Giovanna Gold recebeu nove votos dos colegas de confinamento, um a mais que Ariela Carasso, e se tornou a participante mais votada da sede. Com o poder de puxar alguém da Baia, escolheu Maíra Charken para acompanhá-la na Roça.

Na dinâmica do Resta Um, Eduarda Braum acabou na quarta vaga, mas foi salva por Mônica Fonseca, que utilizou o Poder da Chama Vermelha para colocar Ana Bruna Avila em seu lugar.

Ana Bruna venceu a Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (28), e escapou da votação popular. Darlin e Maíra, que também participaram do desafio, permaneceram na berlinda ao lado de Giovanna. A atriz, por sua vez, foi vetada da disputa pelo chapéu.

Quem é Giovanna Gold?

A atriz tem 62 anos, nasceu em Salvador, na Bahia, e acumula mais de quatro décadas de carreira na televisão. Sua estreia aconteceu em 1982, na minissérie Quem Ama Não Mata, da Globo.

O reconhecimento nacional veio em 1990, quando interpretou Zefa na primeira versão de Pantanal, exibida pela extinta Rede Manchete. Três anos depois, voltou a ganhar destaque como Alzira no remake de Mulheres de Areia, personagem que trabalhava na casa de Tonho da Lua.

A carreira também inclui participações em novelas como A Viagem (1994) e Por Amor (1997), ambas da Globo. No SBT, interpretou Carmen Almeida Campos, a vilã do remake de Chiquititas, entre 2013 e 2015.

Na Record, integrou o elenco de Show do Tom e da novela bíblica Gênesis, exibida em 2021, na qual viveu Samilla. A atriz também trabalhou no teatro e desenvolveu projetos próprios, como o espetáculo Gold Show.

Em 2026, Giovanna aceitou o convite para participar de A Fazenda 18 e experimentar uma realidade diferente dos trabalhos de dramaturgia. O confinamento marcou seu retorno à televisão em um formato de entretenimento baseado na convivência, nas provas e nas estratégias de jogo.