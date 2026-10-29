Parcial enquete A Fazenda: votação mostra quem sai hoje entre Darlin, Maírae Giovanna

Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken estão na sexta Roça de A Fazenda 18. Uma delas deixará o reality na noite de quinta-feira, 29 de outubro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público. Ana Bruna Ávila venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda.

Quem sai da Fazenda hoje?

No resultado parcial da enquete UOL de A Fazenda 18, Darlin Ferrattry aparece na liderança, com 40,22% da preferência dos internautas. Maíra Charken vem logo atrás, com 39,97%, uma diferença de apenas 0,25 ponto percentual. Giovanna Gold registra 19,81% dos votos.

Confira a parcial da enquete UOL de A Fazenda 18:

1 – Darlin Ferrattry: 40,22%

2 – Maíra Charken: 39,97%

3 – Giovanna Gold: 19,81%

A votação pergunta aos internautas quem eles querem que permaneça no reality show. Por isso, os percentuais mais baixos indicam quem recebe menos apoio para continuar na disputa. Neste cenário, Giovanna Gold aparece como a peoa com menor preferência na enquete e, consequentemente, pode enfrentar maior risco de eliminação.

O levantamento, porém, não representa o resultado oficial da Roça. A votação do UOL é uma consulta informal e serve apenas como termômetro da opinião dos participantes da enquete.

Como votar no R7?

Para participar da votação oficial de A Fazenda 18, o público deve acessar o portal R7, entrar na página do reality e procurar a enquete da Roça. Depois, basta escolher a participante que deseja manter no programa e confirmar o voto, seguindo as instruções da plataforma.

Diferentemente da enquete UOL, a votação oficial do R7 é a que determina quem continua no reality e quem será eliminada. O público deve votar na peoa que quer ver permanecer na competição.

A eliminação da sexta Roça de A Fazenda 18 está prevista para quinta-feira, 29 de outubro, durante a edição ao vivo da Record TV. A participante que receber menos votos para ficar será eliminada do programa.

A Fazenda 18 é exibida pela Record TV e também pode ser acompanhada pelo RecordPlus, serviço de streaming da emissora.