Mônica é expulsa de A Fazenda 18 após derrubar Mayk; entenda o que aconteceu

Mônica é expulsa de A Fazenda 18 após derrubar Mayk; entenda o que aconteceu

Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 neste sábado, 31 de outubro, após protagonizar uma briga que violou as regras de convivência do reality show da Record. A participante colocou em risco a integridade física de outro peão durante uma discussão, e a produção decidiu pela desclassificação.

A expulsão foi comunicada aos confinados pela produção do programa. A saída da peoa será explicada durante a edição deste sábado, que deve apresentar os detalhes do episódio e a decisão da direção do reality.

Como começou a briga entre Mônica e Mayk?

A confusão aconteceu durante a festa da noite de sexta-feira (30), que terminou em uma discussão generalizada entre os participantes de A Fazenda 18.

O desentendimento que levou à expulsão começou quando Mayk discutia com Fran. Irritado, o peão acusou a colega de ter debochado do câncer de sua mãe e da situação da água em sua comunidade. Durante o bate-boca, ele disparou ofensas contra a participante, que chegou a pedir ajuda à produção.

Mônica Fonseca entrou no meio da discussão e ficou na frente de Mayk para impedir sua passagem. Ela pediu que ele parasse, mas o peão respondeu que não queria ser tocado.

Na sequência, durante o confronto, Mônica atingiu Mayk com a perna, e ele perdeu o equilíbrio, caindo sobre uma mesa onde estavam garrafas de vidro. Com a queda, o participante se machucou e sofreu cortes profundos nas mãos. Rádio Itatiaia+1

A situação exigiu atendimento médico. Mayk deixou a festa para receber cuidados e precisou levar pontos nos ferimentos provocados pelos cacos de vidro.

Depois de ser atendido, o peão voltou para a sede e foi tirar satisfação com Mônica. Ele afirmou que a apresentadora havia provocado sua queda e a acusou de agressão.

A participante, por sua vez, negou ter empurrado o colega. Outros confinados também entraram na discussão. Tina, por exemplo, afirmou ter presenciado o momento e reproduziu o movimento que, segundo ela, teria sido feito por Mônica.

O clima voltou a ficar tenso, e Mayk precisou ser retirado novamente da sede pelos ninjas, como são conhecidos os profissionais de segurança do reality. Ele voltou a apresentar sangramento nas mãos durante o confronto. Rádio Itatiaia+1