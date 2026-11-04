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Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 7ª formação

Veja que está na berlinda

Escrito por Anny Malagolini
Quem está na roça de A Fazenda 18
Foto: Record
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Na noite desta terça-feira, 3 de novembro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a sétima roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

Ana Bruna, fazendeira da semana, indicou Renata. Ela explicou que sua indicação é porque a peoa é uma planta. Rikardo foi o mais votado. Eduarda acabou sendo puxada na baia, enquanto Mayk sobru no resta um.

Serginho votou em Rikardo;

Rikardo votou em Maíra;

Tina votou em Rikardo;

Alfredo votou em Rikardo;

Ariela votou em Rikardo;

Eduarda votou em Rikardo;

Thaíde votou em Alfredo;

Darlin votou em Fran;

Murilo votou em Alfredo;

Maíra votou em Murilo;

Daniel Erthal votou em Alfredo;

Lucas votou em Murilo;

Fran votou em Alfredo;

Mayk votou em Murilo;

Renata votou em Alfredo.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 4 de novembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 5 de novembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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