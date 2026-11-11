Jônatas Faro fala pela 1ª vez por que desistiu de A Fazenda 18

A passagem de Jônatas Faro por A Fazenda 18 chegou ao fim antes da disputa pelo prêmio, mas deixou repercussão fora do confinamento. Vinte dias depois de apertar o botão da desistência, o ator falou sobre os motivos que o levaram a abandonar o programa, avaliou a experiência e contou se aceitaria participar de outro reality show.

Em entrevista à coluna Play, de O Globo, Faro explicou que a rotina de confinamento foi mais desgastante do que imaginava. Acostumado a uma vida movimentada, com atividades físicas e liberdade para sair, ele teve dificuldades para lidar com o isolamento e, principalmente, com a convivência entre os participantes.

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Por que Jônatas Faro saiu de A Fazenda 18?

O ator Jônatas Faro permaneceu na atração por 39 dias, desde a estreia da temporada, em 14 de setembro, até anunciar sua saída. Segundo ele, a decisão não foi motivada por um episódio isolado, mas pelo acúmulo de situações que tornaram a experiência cada vez mais difícil.

Um dos acontecimentos que pesaram em sua avaliação envolveu Catherine Bascoy. Faro mencionou uma situação em que a participante teria colocado resíduos dos animais na cama de outra pessoa. A atitude provocou indignação no ator, que questionou os demais confinados sobre os limites das situações consideradas aceitáveis dentro do jogo.

Apesar da crítica, ele fez questão de dizer que não guarda ressentimentos contra Catherine. Na avaliação de Jônatas, ela estava apenas seguindo a lógica do reality, enquanto ele não se identificava com aquele tipo de dinâmica.

A experiência em A Fazenda 18 também mudou a disposição do ator para participar de programas semelhantes. Questionado sobre uma possível volta aos realities, ele não fechou completamente as portas, mas deixou claro que não pretende encarar outro confinamento tão cedo.

Faro considera que poderia avaliar um novo convite no futuro, desde que o formato fosse mais tranquilo e tivesse menos exigências de imersão. Uma experiência com o mesmo nível de intensidade do programa rural, porém, não está nos seus planos.

Mesmo com a desistência, o ator avalia positivamente a repercussão de sua participação. Ele contou que ficou surpreso com o reconhecimento recebido nas ruas e com as manifestações de apoio de pessoas que acompanhavam sua trajetória no programa.

Ator fala abertamente sobre bissexualidade

Outro assunto que ganhou destaque durante a passagem de Jônatas Faro pelo reality foi sua bissexualidade. O ator falou publicamente sobre o tema pela primeira vez no confinamento e explicou que já estava preparado para abordar sua orientação sexual diante das câmeras.

Segundo ele, a decisão teve relação com a importância de agir com sinceridade, especialmente diante da exposição proporcionada pela televisão. Faro afirmou que nunca teve problemas em conversar sobre o assunto com pessoas próximas, mas prefere que sua vida pessoal não seja reduzida a essa questão.

O ator também revelou detalhes de seu relacionamento com o economista Paulo Mesquita. Os dois estão juntos há dois anos, mas se conhecem há aproximadamente 13. O reencontro aconteceu depois de um longo período sem contato.

Faro contou que o namorado foi uma das pessoas que mais incentivaram sua entrada em A Fazenda 18. Na ocasião, Paulo enxergou a participação como uma oportunidade de ampliar a visibilidade do ator e abrir caminhos profissionais.

Sobre os próximos passos do relacionamento, o ator afirmou que não tem pressa para se casar ou dividir a mesma casa com Paulo Mesquita.

Para Faro, a qualidade da relação está mais ligada à convivência, ao companheirismo e à troca cotidiana do que a formalizações. Ele também defendeu que cada um mantenha seu próprio espaço, uma dinâmica com a qual se sente confortável atualmente.

Longe do confinamento, o ator agora acompanha os desdobramentos de sua participação e os reflexos da exposição na televisão. Apesar de ter deixado a disputa pelo prêmio, ele considera que a experiência trouxe uma visibilidade que não esperava alcançar.