Quem está na roça de A Fazenda 18: acompanhe a 8ª formação
Veja que está na berlinda
Na noite desta terça-feira, 10 de novembro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a oitava roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
O fazendeiro Mayk indicou Murilo. Daniel Erthal o mais votado da casa, e puxou Tina. Fran sobrou no resta um.
Serginho votou em Darlin
Tina votou em Bissoli
Alfredo votou em
Ariela votou em Serginho
Eduarda votou em
Thaíde votou em Bissoli
Darlin votou em Erthal
Murilo votou em
Maíra votou em Erthal
Daniel Erthal votou em Ana
Lucas votou em Erthal
Fran votou em Ana
Mayk votou em
Renata votou em Ana
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 11 de novembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 12 de novembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.