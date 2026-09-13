Os peões já estarão reunidos na sede neste domingo para iniciar o confinamento.

Que horas os participantes da Fazenda 18 entram na casa hoje?

Que horas os participantes da Fazenda 18 entram na casa hoje?

Os 22 participantes de A Fazenda 18 entram na sede do reality neste domingo, dia 13. O grupo já confinado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um dia antes da estreia, marcada para segunda-feira (14), às 22h45, na Record. A entrada antecipada foi confirmada por Rodrigo Carelli, diretor do programa, durante a coletiva de imprensa da nova temporada.

Quando começa A Fazenda 2026?

A nova temporada de A Fazenda 18 estreia nesta segunda-feira (14), às 22h45, na Record. Adriane Galisteu continua no comando do reality. Antes de o público acompanhar o primeiro episódio, os 22 peões já estarão confinados na sede de Itapecerica da Serra. A entrada não será transmitida ao vivo.

Além dos 22 peões escolhidos para o elenco oficial, a edição terá quatro visitantes. Eles chegam à sede na segunda-feira (14), após o confinamento dos participantes. O grupo será formado por dois homens e duas mulheres. Antes mesmo de entrar no programa, os visitantes receberão informações sobre os peões e terão de tomar algumas decisões envolvendo o elenco.

A participação deles não ficará restrita à estreia. Os quatro também estarão envolvidos em atividades e provas durante a primeira semana.

Os visitantes ainda terão a chance de disputar uma vaga definitiva no reality. O público será responsável por decidir o futuro deles, mas a produção ainda não revelou quantos poderão permanecer no elenco.

Com isso, a primeira semana deve colocar os 22 participantes oficiais diante de uma situação diferente das edições anteriores. Enquanto começam a se adaptar à rotina da sede, eles também terão de lidar com a chegada de pessoas que podem passar a integrar o jogo.

Aproveite para ver as novidades do reality da Record.

Quem são os participantes da Fazenda 18

Ana Bruna Ávila: influenciadora que ganhou projeção após ser mordida por um tubarão-enfermeiro durante uma viagem às ilhas de Exuma, no Caribe, em 2020. No ano seguinte, voltou aos holofotes ao revelar mensagens que teria recebido de jogadores de futebol.

Adryana Ribeiro, 52 anos: cantora que ficou conhecida nacionalmente à frente do grupo Adryana e a Rapaziada. A artista também já participou do Power Couple ao lado de Albert Bressan, que esteve em A Fazenda 16.

Alfredo Amaral: empresário ligado ao universo sertanejo. Seu nome também ganhou repercussão por causa do relacionamento anterior com Jaquelline Grohalski, vencedora de A Fazenda 15.

Ariela Carasso: ficou conhecida ao participar da quarta temporada de Casamento às Cegas. No reality, desistiu de se casar com Evandro Pinto após descobrir detalhes sobre a relação dele com os filhos.

Catherine Bascoy, 25 anos: influenciadora e personalidade das redes sociais, com trajetória construída principalmente no ambiente digital.

Darlin Ferrattry, 47 anos: empresária, influenciadora e mãe das cantoras Lexa e Wenny. Ela também possui forte ligação com o Carnaval e com escolas de samba.

Daniel Erthal, 44 anos: ator conhecido por personagens em Malhação e outras produções da televisão brasileira. Nos últimos anos, também ganhou repercussão ao trabalhar como vendedor ambulante.

Eduarda Braum, 25 anos: modelo brasileira que conquistou o título de Miss Supranational em 2025, tornando-se conhecida internacionalmente no universo dos concursos de beleza.

Franciele Grossi: ex-participante do BBB 14. Anos depois de sua passagem pelo reality da Globo, volta a aparecer entre os nomes ligados a um programa de confinamento.

Gabriel Torres, cerca de 37 anos: ator e produtor que ficou conhecido também por seu relacionamento com Mara