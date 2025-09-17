Quem está na 1ª baia de A Fazenda 17 e como vai funcionar

A primeira baia de A Fazenda 2025 foi definida nesta terça-feira, 16 de setembro. Quatro peões levaram a pior e terão que ficar no quartinho do lado de fora da sede, sem poder usar a água da mansão e ainda podem cair na roça na próxima semana.

Quarteto está na baia de A Fazenda 17

Dudu Camargo, Tamires, Yoná e Toninho são os quatro peões que estão na primeira baia de A Fazenda 17. A dinâmica para decidir quem ficaria com o castigo foi realizada na área externa da casa, com a presença de Galisteu. Cada peão do reality precisou vetar um participantes da prova do fazendeiro e as 4 finalistas escolheram os moradores da baia.

A baia é um quartinho apertado localizado fora da sede de A Fazenda e junto com alguns animais que ficam no local. Eles são proibidos de usarem a água e o banheiro de sede, e ainda correm risco de caírem na berlinda. Isso porque eles não podem ser votados pelos colegas durante a formação de roça, mas o mais votado pela casa ganha o direito de puxar um dos baieiros.

Quais são as regras da baia?

Os quatro moradores da Baia devem cumprir todas as regras descritas no Manual do Peão, sob risco de punição caso desobedeçam alguma deles.

Os castigos devem usar a roupa designada a eles durante o período em que estiverem cumprindo o castigo e descer para o quartinho ao toque de recolher. Também são eles que acordam primeiro que todo mundo, sendo obrigados a levantarem quando ouvir o sinal do galo.

Uma das principais regras é que eles não podem usar a água da sede. Para fazer a higiene pessoal, eles devem usar a ducha e a torneira que ficam do lado de fora do estábulo, sem água quente. O banheiro pode ser utilizado apenas para necessidades fisiológicas.

Há ainda mudanças na alimentação dos baieiros. Eles não podem levar alimentos para fora da sede e são obrigados a fazerem todas as refeições no local. Na baia, é oferecido apenas água, biscoito de polvilho e rapadura.