Quem está na roça de A Fazenda 17: Rayane, Walério, Duda e Renata na berlinda
Segunda roça da temporada foi formada nesta terça-feira, 30 de setembro
A segunda formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 30, em A Fazenda 17, e agora 4 peões formaram a berlinda. Rayane, Walério, Duda e Renata foram os mais votados e um deles dará adeus ao jogo na quinta-feira, 2 de outubro.
Quem está na roça de A Fazenda 17?
Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça de A Fazenda 17. A votação começou com Dudu Camargo fazendo sua indicação e, a escolhida foi Rayane. Matheus era o mais votado, mas poder de fogo que estava nas mãos de Yoná transferiu todos os votos para Walério.
Fernando votou em Gaby Spanic
Carol votou em Walério
Shia votou em Matheus
Kathy votou em Walério
Fabiano votou em Matheus
Renata votou em Matheus
Yoná votou em Walério
Nizam votou em Matheus
Toninho votou em Matheus
Will votou em Carol
Guilherme votou em Matheus
Saory votou em Walério
Tàmiris votou em Fernando
Walério votou em Matheus
Duda votou em Walério
Créo votou em Matheus
Rayane votou em Matheus
Matheus votou em Walério
Martina votou em Gaby Spanic
Gaby Spanic votou em Fernando
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 1 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h30.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 2 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.