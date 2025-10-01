A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 17: Rayane, Walério, Duda e Renata na berlinda

Segunda roça da temporada foi formada nesta terça-feira, 30 de setembro

Escrito por Anny Malagolini

A segunda formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 30, em A Fazenda 17, e agora 4 peões formaram a berlinda. Rayane, Walério, Duda e Renata foram os mais votados e um deles dará adeus ao jogo na quinta-feira, 2 de outubro.

Quem está na roça de A Fazenda 17?

Rayane, Walério, Duda e Renata estão na segunda roça de A Fazenda 17. A votação começou com Dudu Camargo fazendo sua indicação e, a escolhida foi Rayane. Matheus era o mais votado, mas poder de fogo que estava nas mãos de Yoná transferiu todos os votos para Walério.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 1 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h30.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 2 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

