Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 3ª berlinda
Formação da terceira roça
Na noite desta terça-feira, 7 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a terceira roça da temporada. Veja quem votou em quem. Jotapê, Renê, Thaíde e Ariela estão na roça.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
O Fazendeiro da semana, Serginho, teve a missão de indicar um participante diretamente para a Roça e escolheu Renê.
Na sequência, Eduarda revelou os poderes das chamas Amarela e Vermelha. Ela ficou com a Amarela, aceitou o desafio e trocou de lugar com Jônatas, garantindo R$ 8 mil.
Depois, começou a votação cara a cara. Confira quem votou em quem:
- Alfredo votou em Ariela;
- Ana votou em Lucas;
- Ariela votou em Mônica;
- Darlin votou em Ariela;
- Eduarda votou em Ariela;
- Gabriel votou em Ariela;
- Igor votou em Ariela;
- Maíra votou em Darlin;
- Mayk votou em Maíra;
- Mônica votou em Ariela;
- Renata votou em Ariela;
- Renê votou em Ariela;
- Rikardo votou em Ariela;
- Thaíde votou em Ariela;
- Tina votou em Lucas.
- Jonatas votou em Mônica
- Daniel votou em Lucas
- Darlin votou em Maíra
- Jottapê votou em Alfredo
- Daniel votou em Lucas;
- Catherine votou em Jottapê
- Lucas votou em Tina
Ariela puxou Thaíde, enquanto Jotapê sobrou no resta um.
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 7 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.
O fã do programa escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, apertará o botão “votar” e aguardará pela mensagem “voto computado com sucesso”. Depois, é só ir em “votar novamente” para repetir o processo se quiser.