A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a 3ª berlinda

Formação da terceira roça

Escrito por Anny Malagolini
Quem está na roça de A Fazenda 18 Foto: Record
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Na noite desta terça-feira, 7 de outubro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a terceira roça da temporada. Veja quem votou em quem. Jotapê, Renê, Thaíde e Ariela estão na roça.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

O Fazendeiro da semana, Serginho, teve a missão de indicar um participante diretamente para a Roça e escolheu Renê.

Na sequência, Eduarda revelou os poderes das chamas Amarela e Vermelha. Ela ficou com a Amarela, aceitou o desafio e trocou de lugar com Jônatas, garantindo R$ 8 mil.

Depois, começou a votação cara a cara. Confira quem votou em quem:

  • Alfredo votou em Ariela;
  • Ana votou em Lucas;
  • Ariela votou em Mônica;
  • Darlin votou em Ariela;
  • Eduarda votou em Ariela;
  • Gabriel votou em Ariela;
  • Igor votou em Ariela;
  • Maíra votou em Darlin;
  • Mayk votou em Maíra;
  • Mônica votou em Ariela;
  • Renata votou em Ariela;
  • Renê votou em Ariela;
  • Rikardo votou em Ariela;
  • Thaíde votou em Ariela;
  • Tina votou em Lucas.
  • Jonatas votou em Mônica
  • Daniel votou em Lucas
  • Darlin votou em Maíra
  • Jottapê votou em Alfredo
  • Daniel votou em Lucas;
  • Catherine votou em Jottapê
  • Lucas votou em Tina

Ariela puxou Thaíde, enquanto Jotapê sobrou no resta um.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 7 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 8 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

O fã do programa escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, apertará o botão “votar” e aguardará pela mensagem “voto computado com sucesso”. Depois, é só ir em “votar novamente” para repetir o processo se quiser.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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