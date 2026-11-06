Rikardo é quem saiu de A Fazenda 18; veja porcentagem
Rikardo foi eliminado
Rikardo Negro foi o participante eliminado de A Fazenda 18 nesta quinta-feira (5). O modelo deixou o reality show da Record após enfrentar Eduarda Braum e Renata Del Bianco na sétima Roça da temporada.
Qual foi a porcentagem de Rikardo em A Fazenda 18?
O peão recebeu 11,32% dos votos do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Como a votação do programa é para permanecer na competição, o participante com o menor percentual é quem deixa a sede.
A berlinda foi formada por Eduarda, Renata e Rikardo. A disputa começou após a vitória de Mayk Leão na Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (4). Com o resultado, Mayk escapou da eliminação e garantiu o chapéu de Fazendeiro.
Quem já foi eliminado de A Fazenda 18?
Ao longo da temporada, outros participantes também deixaram o reality rural. Confira a sequência de eliminações:
- Stephanie Gomes: primeira eliminada;
- Adryana Ribeiro: segunda eliminada;
- Renê Thristan: terceiro eliminado;
- Igor Monteiro: quarto eliminado;
- Catherine Bascoy: quinta eliminada;
- Giovanna Gold: sexta eliminada;
- Rikardo Negro: sétimo eliminado, com 11,32% dos votos.
A Fazenda 18 é exibida pela Record, com apresentação de Adriane Galisteu. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões.