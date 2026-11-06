A Fazenda

Rikardo é quem saiu de A Fazenda 18; veja porcentagem

Rikardo foi eliminado

Escrito por Anny Malagolini
quem saiu a fazenda 18
Foto: Record
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Rikardo Negro foi o participante eliminado de A Fazenda 18 nesta quinta-feira (5). O modelo deixou o reality show da Record após enfrentar Eduarda Braum e Renata Del Bianco na sétima Roça da temporada.

Qual foi a porcentagem de Rikardo em A Fazenda 18?

O peão recebeu 11,32% dos votos do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Como a votação do programa é para permanecer na competição, o participante com o menor percentual é quem deixa a sede.

A berlinda foi formada por Eduarda, Renata e Rikardo. A disputa começou após a vitória de Mayk Leão na Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (4). Com o resultado, Mayk escapou da eliminação e garantiu o chapéu de Fazendeiro.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 18?

Ao longo da temporada, outros participantes também deixaram o reality rural. Confira a sequência de eliminações:

  • Stephanie Gomes: primeira eliminada;
  • Adryana Ribeiro: segunda eliminada;
  • Renê Thristan: terceiro eliminado;
  • Igor Monteiro: quarto eliminado;
  • Catherine Bascoy: quinta eliminada;
  • Giovanna Gold: sexta eliminada;
  • Rikardo Negro: sétimo eliminado, com 11,32% dos votos.

A Fazenda 18 é exibida pela Record, com apresentação de Adriane Galisteu. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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