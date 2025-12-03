A Fazenda

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Mesquita, Saory ou Tamires

A apresentadora Adriane Galisteu anuncia o eliminado considerando apenas os votos enviados pelo R7

Após Dudu ganhar a prova do Fazendeiro, Mesquita, Saory ou Tamires estão na roça de A Fazenda 17, e agora dependem do público para seguir no reality. A votação oficial já está aberta, então veja como votar no R7 e decidir quem será eliminado na quinta-feira, 4 de dezembro.

Como votar na roça da Fazenda 17 de hoje

Saber como votar no R7 na roça da Fazenda 17 é fundamental para participar das decisões oficiais do reality rural da Record TV. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público para continuar no jogo e seguir na corrida pelo prêmio de R$ 2 milhões.

A votação fica disponível até poucos minutos antes do anúncio da eliminação ao vivo. Veja como registrar o seu voto:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

