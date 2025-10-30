R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar na sexta roça

A Fazenda

Os peões Will, Creo, Toninho e Fabiano estão na 6ª roça da Fazenda 17, e agora eles precisam de ajuda para continuar na disputa. A votação oficial já está aberta, então veja como votar no R7 votação da Fazenda 2025 e decida a eliminação dessa quinta-feira, 30 de outubro.

Como votar na roça da Fazenda 17

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 17 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2025, como votar no R7 ou participar do programa por meio de tweets, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.

Eliminação A Fazenda 2025

A eliminação de A Fazenda está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 30 de outubro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus, o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro na RecordPlus – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Quem já saiu do reality?

Até agora, em A Fazenda 17, os seguintes esses são os participantes eliminados:

Gabily — primeira eliminada.

Renata Müller — segunda eliminada.

Guilherme “Gui” Boury — terceira eliminado

Fernando – quarto eliminado

Nizam – quinto eliminado

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

