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R7 votação A Fazenda 18: votar para eliminar Igor, Renata ou Eduarda

Resultado sai nesta quinta

Escrito por Anny Malagolini
R7 votação A Fazenda 18 Foto: Record TV
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Os peões Igor, Renata ou Eduarda estão na terceira roça da Fazenda 18, e agora eles precisam de ajuda para continuar na disputa. A votação oficial já está aberta, então veja como votar no R7 votação da Fazenda 18 e decida a eliminação dessa quinta-feira, 15 de outubro.

Como votar na roça da Fazenda 18

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 18 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2,5 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 18 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Eliminação A Fazenda 18

A eliminação de A Fazenda está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus, o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro na RecordPlus – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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