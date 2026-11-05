Votação A Fazenda 18 indica quem sai hoje na sétima roça

Votação A Fazenda 18 indica quem sai hoje na sétima roça

A votação de mais uma roça de A Fazenda 18 promete movimentar o público nesta quinta-feira (5). Eduarda, Renata Del Bianco e Rikardo Negro disputam a preferência dos telespectadores, mas apenas dois participantes vão continuar na competição pelo prêmio milionário.

Quem sai de A Fazenda 18 hoje?

As parciais das enquetes extraoficiais já indicam quem corre mais risco de deixar o reality show da Record. O resultado aponta uma vantagem expressiva para Eduarda, enquanto Renata e Rikardo aparecem com menos votos para permanecer no programa.

Rikardo Negro é quem sai da Fazenda hoje? Veja a parcial da enquete

Na parcial da enquete UOL, Eduarda Braum aparece com ampla vantagem na preferência dos internautas. A participante lidera a votação com 54,59% dos votos, indicando que tem boas chances de continuar no reality.

Renata Del Bianco ocupa a segunda posição, com 24,88%. Já Rikardo Negro aparece em último lugar, com apenas 20,52% dos votos. Se o resultado seguir essa tendência, o modelo será o próximo eliminado de A Fazenda 18.

A disputa acontece na sétima roça da temporada. A berlinda foi definida depois que Mayk Leão venceu a Prova do Fazendeiro na quarta-feira (4) e escapou da eliminação.

Confira como está a votação:

Eduarda Braum 54,59%

Renata Del Bianco 24,88%

Rikardo Negro 20,52%

Os números mostram uma vantagem de mais de 29 pontos percentuais de Eduarda sobre Rikardo. A diferença entre Renata e o modelo, por outro lado, é de apenas 4,36 pontos.

Votação A Fazenda 18 pelo R7

A votação oficial de A Fazenda 18 acontece exclusivamente no portal R7. É nela que o público escolhe quem deseja salvar da eliminação. O participante com menos votos para ficar deixa o programa.

Para participar, basta seguir o passo a passo:

Acesse o site oficial de A Fazenda no R7. Procure a página da roça atual. Clique na foto do participante que deseja salvar. Faça a validação de segurança, marcando a opção “Sou humano”. Confirme o voto.

É possível votar novamente quantas vezes quiser, repetindo o procedimento.