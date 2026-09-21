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A Fazenda 18: quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 1ª disputa

Programa se encaminha para a primeira roça

Escrito por Anny Malagolini
A Faenda 18: quem ganhou a Prova de Fogo hoje Foto: reprodução
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A primeira Prova de Fogo de A Fazenda 18 acontece neste domingo, 20 de setembro de 2026. A disputa pelo primeiro Lampião do Poder da temporada será acompanhada pelo público durante a programação da Record. A dinâmica será comandada por Adriane Galisteu e promete movimentar o jogo antes da primeira formação de Roça da temporada.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 18?

A primeira Prova de Fogo de A Fazenda 18 ainda será realizada neste domingo, 20 de setembro. O DCI acompanha a disputa e atualizará este texto assim que o vencedor do Lampião do Poder for definido.

A competição será inspirada no universo circense e vai exigir trabalho em equipe, agilidade e precisão dos participantes. Os peões serão divididos em trios, com funções diferentes durante o desafio.

Um dos participantes ficará responsável por abastecer o mecanismo de arremesso, enquanto outro terá a função de acioná-lo. O terceiro integrante do trio será caracterizado como um Galo Circense e deverá capturar as bolas lançadas e colocá-las em um cesto.

Ao final da disputa, o grupo que conseguir acumular a maior quantidade de bolas será o vencedor. O representante da equipe vencedora ficará com o primeiro Lampião do Poder de A Fazenda 18.

Qual é o poder do Lampião do Poder?

O primeiro poder da Chama Vermelha de A Fazenda 18 foi escolhido pelo público em uma votação realizada no site oficial do programa. A votação foi encerrada neste domingo, 20 de setembro, e o resultado será revelado durante o programa.

As opções colocadas para votação foram:

  • Anular os votos de quatro participantes durante a formação da Roça;
  • Fazer com que o voto do dono da chama tenha peso quatro na votação da sede.

A Chama Vermelha será entregue ao vencedor da Prova de Fogo. Já a Chama Amarela é definida pela produção do programa e permanece em segredo até a formação da Roça. O vencedor terá acesso às duas chamas, mas deverá escolher apenas uma delas para utilizar durante a votação. A outra será entregue a um participante, conforme as regras da dinâmica.

Quem vai para a Baia em A Fazenda 18?

Além do Lampião do Poder, a Prova de Fogo também interfere diretamente na formação da Baia.

De acordo com as regras divulgadas pela Record, os representantes das equipes derrotadas serão enviados para a Baia. Depois, eles terão a missão de escolher outros participantes para acompanhá-los no local.

A Baia fica em uma área separada da sede e impõe algumas restrições aos participantes. Os moradores precisam seguir regras específicas de convivência e têm acesso limitado à estrutura disponível na casa principal.

A lista dos moradores da Baia será atualizada pelo DCI após o término da Prova de Fogo.

A primeira formação de Roça de A Fazenda 18 está prevista para terça-feira, 22 de setembro. O vencedor da Prova de Fogo terá o Lampião e poderá interferir na dinâmica da votação por meio dos poderes das chamas.

Na quarta-feira, 23, será realizada a primeira Prova do Fazendeiro, enquanto a primeira eliminação da temporada está prevista para quinta-feira, 24 de setembro.

A Fazenda 18 vai ao ar ao vivo aos domingos e, neste domingo (20), começa às 22h30 na Record.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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